Španski sudija Hesus Hil Manzano dijeliće pravdu na prvoj utakmici između Crvene zvezde i Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: Jonathan Moscrop / PA Images / Profimedia

Crvena zvezda traži put do Lige šampiona i u trećem kolu kvalifikacija igra protiv Hapoel Berševe (Izrael). Prvi meč će se igrati u Mađarskoj i UEFA je objavila da će glavni sudija na tom meču da bude Havijel Hil Manzano (Španija). Čovjek koga ne pamte po dobrom crveno-bijeli.

Kako navijači, tako ni Dejan Stanković i igrači. Zašto? Zbog meča protiv Milana u Ligi Evrope. Na toj utakmici je ukrao korner srpskom timu tako što je svirao kraj ranije, a isti arbitar je nešto kasnije sudio meč crveno-bijelih u Ligi šampiona kada je Vladan Milojević bio trener i tada je priznao gol uprkos faulu koji je bio prije toga nad Naserom Đigom.

Vidi opis Crvenoj zvezdi u Ligi šampiona pravdu dijeli arbitar koji je naljutio i Dejana Stankovića i Vladana Milojevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Sada će mu pomagati sunarodnici Gvadalupe Poras Ajuso i Havijer Martinez Nikolas, četvrti sudija je Francisko Hose Ernandez Maeso, dok su u VAR sobi Valentin Gomez i Migel Anhel Ortiz Arijas.

Šta su o njemu rekli Stanković i Milojević?

Ovako je reagovao Stanković na odluku sudije da ne dozvoli da se izvede korner.

"Krivo je svima. Kad sagledamo, krivo nam je, ali smo odradili sve. Kad pogledamo brojeve, a oni ne mogu da slažu, bili smo u egalu sa Milanom. Ne diskutujem da li je Milan bolja ekipa, samo je teren mjerilo. Možemo da pogledamo svakog u oči i da idemo dalje. Rekao sam da je mogao da pusti korner, da smo to zaslužili jer smo se borili. Ne znam da li bi isto bilo da je situacija bila obrnuta", rekao je Stanković, a poslije toga su navijači napravili parolu "Sudija se us*ao, korner nije pustio, znao je i on da Pavkov daje gol".

Znatno oštriji zbog sudijske krađe bio je Vladan Milojević.

"Iskreno da vam kažem, čestitao bih mojim igračima, cijelom klubu. Znate kako je ovo, možemo da podvučemo crtu. Ja sam trener. Sportista sam. Budemo poraženi, nije problem, preuzimam odgovornost. Doživio sam teške poraze, nikada ništa nikome nisam rekao. Onaj penal kakav nama nije suđen u Monaku je sramota. Ovo danas neću ni da pričam, da li je oružana pljačka ili nije. Ne mogu da vam opišem. Imam utisak, došli smo ovdje da igramo Ligu šampiona i ne plašim se konsekvenci. Zvezda je možda i najveći klub na Balkanu. Sa svojom istorijom, srpski narod je ponosan, mali smo i bićemo takvi kakvi jesmo. Ponosan sam na moje navijače, na igrače. Ovo je sramota. Neka naprave zatvorenu ligu, neka igraju između sebe. Navijačima nisu dali da dođu u Italiju na gostovanja, a još nije bilo ni počelo. Primao sam i pet, sedam i 10 golova, ali nemojte na ovakav način. Otvoreno neko to treba da kaže. Razočaran sam odlukama sudije, nemam riječi. Prije utakmice smo pričali, isti gospodin je sudio koji je to napravio prošli put. Nema veze, idemo dalje", poručio je Milojević tada.

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Pogledajte 00:33 Dejan Stanković izjava posle Zvezda - Larn Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)