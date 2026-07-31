Karlos Alkaraz osramotio ATP i njihovo pitanje: "Novak Đoković je, zašto uopšte o ovome diskutujemo?"

Karlos Alkaraz obožava Novaka Đokovića i divi mu se što je pokazao i odgovorom na jedno pitanje koje je postavljeno od strane ATP na društvenim mrežama.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlos Alkaraz se uskoro vraća na teren i to je sjajna vijest za sve ljubitelje tenisa. Vidi se koliko fali na najvećim turnirima. Dok se oporavlja od problema sa povredom zgloba ima vremena i da prati dešavanja na društvenim mrežama, pa je tako javno osramotio ATP kada je vidio kakvo pitanje postavljaju.

"Đoković je odgovor, zašto uopšte diskutujemo o ovome", napisao je Alkaraz i tako po ko zna koji put javno potvrdio da se divi srpskom igraču i da mu je on jedan od idola.

Šta je bilo pitanje? ATP je postavio fotografije najboljih "špaga" odnosno čuvenog "proklizavanja" u stilu Spajdermena. Na slici se prvo našao Alkaraz, pored njega Đoković, a ispod Rafa Nadal i Endi Marej. Za Španca ne postoji nikakva dilema.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:14 Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado Izvor: X/José Morgado

(MONDO)