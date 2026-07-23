"Gospodo, vi ne možete u taj koš": Iz Đokovićevog društva izopšteni i Alkaraz i Siner

Maći naglašava da je "velika trojka" posebna kategorija, dok se Alkaraz i Siner bore za svoje mjesto u teniskom svijetu.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Slavni američki trener Rik Maći, koji je, između ostalog, brinuo i o karijeri Serene Vilijams, jasno i nedvosmisleno je ukazao na činjenicu da Karlos Alkaraz i Janik Siner ne mogu ni blizu u isti koš sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, odnosno "velikom trojkom".

Sigurno je svjestan Maći da će time navući gnjev mladih teniskih navijača, koji su se zaljubili u tenis koji trenutno igraju Siner i Alkaraz, ali isto tako ne želi da u drugi plan padnu teniseri koji su obilježili 21. vijek i podigli "bijeli sport" na novi nivo.

Kako je Maći "spustio" Sinera i Alkaraza?

Dok se teniski analitičari "ubiše" da objasne da su Alkaraz i Siner bolji nego što su ikada bili Federer, Nadal i Đoković, Rik Maći htio je da skrene pažnju na to da je "velika trojka" ipak kategorija za sebe. Ipak su tolike godine dominirali i borili se za trofeje, njihovi su svi rekordi, a jedan od njih - Đoković - i danas sa 39 godina pravi razliku.

"Teško je porediti Alkaraza i Sinera sa Federerom, Nadalom i Đokovićem", rekao je Maći na Tviteru, pa ublažio na šta misli tim povodom: "Konačan ishod zavisio bi od podloge i dobrog dana, bar kada se gleda ono što pokazuju na terenu. Ali, velika trojka bi danas koristila drugačije rekete i žice, a njihova igra bi imala određene suptilne razlike. Ipak, svi bi se odlično snašli i tada bismo imali veliku petorku", dodao je Rik Maći, koji je zaboravio na Endija Mareja koga su Britanci jedno vrijeme stavljali i u takozvanu "veliku četvorku".

Gdje su Siner i Alkaraz od velike trojke?

Novak Đoković je apsolutni teniski rekorder sa 24 grend slema, najviše nedjelja na vrhu ATP liste (428 nedjelja), ima 40 mastersa, olimpijsko zlato i ko zna šta sve još. Rafael Nadal je tokom svoje karijere osvojio 22 grend slem pehara, od čega 14 rekordnih na Rolan Garosu, dok je Federer stao na 20 "mejdžora" - od čega osam rekordnih na Vimbldonu.

Siner je inače do sada osvojio pet grend slemova, a nedostaje mu Rolan Garos. Što se tiče Alkaraza, od 2022. godine ima čak sedam grend slemova, ali ga muče povrede i propustio je posljednja dva velika turnira.

Nije velika trojka, nego sveto trojstvo

Nekadašnji najbolji dubl igrač svijeta i osvajač četiri grend slema Pol Meknami je prije nekoliko godina odlučio da "veliku trojku" prekrsti u "sveto trojstvo", smatrajući da to bolje opisuje Đokovića, Federera i Nadala.

"Moje mišljenje je vrlo konstantno i uvijek sam to govorio - postoje tri najbolja tenisera koja su ikada igrala. Zovem ih 'Sveto trojstvo'. Nećemo znati ko je najveći svih vremena dok se svi ne povuku i dok ne budemo mogli da im pogledamo kompletne karijere", rekao je Meknami.

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