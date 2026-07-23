logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Gospodo, vi ne možete u taj koš": Iz Đokovićevog društva izopšteni i Alkaraz i Siner

"Gospodo, vi ne možete u taj koš": Iz Đokovićevog društva izopšteni i Alkaraz i Siner

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Maći naglašava da je "velika trojka" posebna kategorija, dok se Alkaraz i Siner bore za svoje mjesto u teniskom svijetu.

Rik Maći o velikoj trojci u tenisu Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Slavni američki trener Rik Maći, koji je, između ostalog, brinuo i o karijeri Serene Vilijams, jasno i nedvosmisleno je ukazao na činjenicu da Karlos Alkaraz i Janik Siner ne mogu ni blizu u isti koš sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, odnosno "velikom trojkom".

Sigurno je svjestan Maći da će time navući gnjev mladih teniskih navijača, koji su se zaljubili u tenis koji trenutno igraju Siner i Alkaraz, ali isto tako ne želi da u drugi plan padnu teniseri koji su obilježili 21. vijek i podigli "bijeli sport" na novi nivo.

Kako je Maći "spustio" Sinera i Alkaraza?

Dok se teniski analitičari "ubiše" da objasne da su Alkaraz i Siner bolji nego što su ikada bili Federer, Nadal i Đoković, Rik Maći htio je da skrene pažnju na to da je "velika trojka" ipak kategorija za sebe. Ipak su tolike godine dominirali i borili se za trofeje, njihovi su svi rekordi, a jedan od njih - Đoković - i danas sa 39 godina pravi razliku.

"Teško je porediti Alkaraza i Sinera sa Federerom, Nadalom i Đokovićem", rekao je Maći na Tviteru, pa ublažio na šta misli tim povodom: "Konačan ishod zavisio bi od podloge i dobrog dana, bar kada se gleda ono što pokazuju na terenu. Ali, velika trojka bi danas koristila drugačije rekete i žice, a njihova igra bi imala određene suptilne razlikeIpak, svi bi se odlično snašli i tada bismo imali veliku petorku", dodao je Rik Maći, koji je zaboravio na Endija Mareja koga su Britanci jedno vrijeme stavljali i u takozvanu "veliku četvorku".

Gdje su Siner i Alkaraz od velike trojke?

Novak Đoković je apsolutni teniski rekorder sa 24 grend slema, najviše nedjelja na vrhu ATP liste (428 nedjelja), ima 40 mastersa, olimpijsko zlato i ko zna šta sve još. Rafael Nadal je tokom svoje karijere osvojio 22 grend slem pehara, od čega 14 rekordnih na Rolan Garosu, dok je Federer stao na 20 "mejdžora" - od čega osam rekordnih na Vimbldonu.

Siner je inače do sada osvojio pet grend slemova, a nedostaje mu Rolan Garos. Što se tiče Alkaraza, od 2022. godine ima čak sedam grend slemova, ali ga muče povrede i propustio je posljednja dva velika turnira.

Nije velika trojka, nego sveto trojstvo

Nekadašnji najbolji dubl igrač svijeta i osvajač četiri grend slema Pol Meknami je prije nekoliko godina odlučio da "veliku trojku" prekrsti u "sveto trojstvo", smatrajući da to bolje opisuje Đokovića, Federera i Nadala.

"Moje mišljenje je vrlo konstantno i uvijek sam to govorio - postoje tri najbolja tenisera koja su ikada igrala. Zovem ih 'Sveto trojstvo'. Nećemo znati ko je najveći svih vremena dok se svi ne povuku i dok ne budemo mogli da im pogledamo kompletne karijere", rekao je Meknami.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Janik Siner Rafael Nadal Rodžer Federer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC