"Krenulo je od šale, a onda sam upoznala njegovu ženu": Arina Sabalenka nikad otvorenije o odnosu sa Novakom

Beloruskinja Arina Sabalenka otkrila je kako je počelo njeno prijateljstvo sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Sydney Low / Zuma Press / Profimedia

Bjeloruskinja Arina Sabalenka je najbolja drugarica Novaka Đokovića iz svijeta tenisa, dok je njen vjerenik Jorgos Frangulis dodatna veza. Srbin i Brazuilac su poslovni partneri, pa im se putevi ukrštaju i van teniskih terena. Prva teniserka svijeta nikada nije krila koga zove kada joj zatreba savjet, a nema sumnje da je pozvala najboljeg na svijetu poslije šokantnog ispadanja sa Vimbldona.

Sabalenka je detaljno govorila o odnosu sa Novakom i otkrila koji su to najbolji savjeti koje je od njega dobila. Kako je uopšte počelo prijateljstvo sa Đokovićem?

"Ni ja ne znam kada i kako tačno. Postepeno, samo po sebi. Ja se ne stidim ničega, u jednom trenutku sam se našalila sa Novakom. Pričali smo, pitala sam ga za jedan savjet, treći, deseti… Tako smo postepeno počeli da komuniciramo. Onda sam upoznala njegovu suprugu, polako smo počeli da se družimo u parovima…", rekla je za kanal "First and Tur" na Jutjubu.

Novak je izuzetno posvećen u savjetovanju mladih igrača. "Mnogo toga mi je ispričao o samoj igri. Recimo, igrali smo egzibiciju, sjedili u pauzama i razgovarali. Rekla sam mu, slušaj, ti imaš najbolji ritern, na šta se fokusiraš dok čekaš servis? Objasnio mi je šta radi i od tada kada god se vidimo, pita me da li slušam njegov savjet."

Željela je da zna najveću tajnu srpskog asa koji važi za jednog od mentalno najjačih igrača u profesionalnom sportu.

"Takođe me je interesovalo kako se koncentriše u završnicama velikih turnira. Objasnio je da je za njega veoma važno da ode u prirodu, šeta i uzme kratku pauzu kako bi se resetovao."

"Rekao mi je da vičem"

Kako se nositi sa pritiskom u ključnim momentima? Vikanje je nekada pokušaj da se smanji tenzija.

"Objasnio je da mu to pomaže da izbaci emocije. I ja sam ponekad takva. Potrebno mi je da vičem kako bih smanjila tenziju i ponovo se fokusirala."

Osvrnula se i na dominantni duo u muškom tenisu - Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

"Više volim Sinera jer je njegova igra sličnija mojoj. Oboje imamo dobar forhend, mada ni bekhend nije loš. Oboje igramo agresivno. Volim i kako se Alkaras kreće, kako igra svaku loptu, vidi se da uživa. Kada sve saberem, gotovo mi je nemoguće da izaberem između njih dvojice."