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Čarolija Hrvata protiv Arsenala: Blistao na Svjetskom prvenstvu, zbog ove golčine će neko za njega dati milione

Čarolija Hrvata protiv Arsenala: Blistao na Svjetskom prvenstvu, zbog ove golčine će neko za njega dati milione

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon gola Engleskoj na Svjetskom prvenstvu Martin Baturina sada blista i za svoj klub. Dao je nevjerovatan gol Arsenalu u dresu Koma.

Martin Baturina dao sjajan gol za Komo protiv Arsenala Izvor: X/Como TV

Kakvu je golčinu dao Martin Baturina Arsenalu! Igrali su prijateljski meč Komo i Arsenal i nakon pogotka Majlsa Luisa Skelija izjednačio je Hrvat u 43. minutu. Piše se asistencija Matiji Liberaliju, ali realno ovu golčinu je Baturina sam izmislio.

Dobio je loptu na strani, a kada su ga udvojili Maks Dauman i Teo Džulijen, Baturina je samo prošao između njih. Probao je jedan od štopera da ga zaustavi, ali je sjajni Hrvat zakucao loptu iza Kepe Arizabalage.

Uživajte u ovom potezu:

Martin Baturina je na ovom meču imao 40 dodira sa loptom, svih 25 pasova koje je poslao bili su precizni, a od tri driblinga uspjela su mu dva i od tri šuta dva su bila u okvir gola.

Šta čeka Baturinu?

Momak rođen u Cirihu u Švajcarskoj ponikao je u Hajduku iz Splita, a onda je prešao u RNK Split. Kada je postao reprezentativac Hrvatske na U15 nivou prešao je u Dinamo i od 2021. do 2025. odigrao je 165 mečeva za klub. Prešao je u Komo gdje sjajno igra za Seska Fabregasa i pitanje je samo kada će uslijediti transfer u neki veći klub. Njegov brat Roko je takođe fudbaler, a otac Mate je igrao za Zagreb, Hajduk iz Splita, kao i Grashopers i Bnei Jehudu.

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Tagovi

Martin Baturina Komo Arsenal prijateljska utakmica

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