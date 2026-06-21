Bivši đak i prvotimac Dinama iz Zagreba Martin Baturina pred transferom karijere

Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Vezista hrvatske reprezentacije Martin Baturina (23) želja je Mančester junajteda, objavio je "Skaj sport" Italija. Fudbaler rođen u Cirihu u Švajcarskoj oduševio je sjajnim golom protiv Engleske, a tamošnji klubovi su dobro vidjeli njegov hitac na Mundijalu i odmah poželjeli da ga dovedu. Navodno je uz Junajted zaiteresovana i Aston Vila, aktuelni osvajač Lige Evrope, ali i Bajern Minhen.

Baturina je igrač Koma, u koji je 2025. prešao iz zagrebačkog Dinamo i bio je plaćen 18 miliona evra. U međuvremenu je ostavio odličan utisak u ekipi trenera Seska Fabregasa, igrao ofanzivnog veznog i napadača po lijevoj strani, pa ostvario učinak od osam golova i četiri asistencije. Ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Americi odmah koristi priliku i skrenuo je pažnju na sebe sjajnim golom.

Vidi opis Velikani zovu Hrvata poslije golčine na Svjetskom prvenstvu : Mančester junajted, Bajern i Aston Vila stali u red Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Josip Bandic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Pogledajte zbog čega Baturinu hoće Mančester junajted, Aston Vila, a pominje se i Bajern Minhen.

Gol Baturine na Hrvatska Engleska Izvor: YouTube/TV Arena sport

Baturina će sa Hrvatskom igrati sljedeći meč na Svjetskom prvenstvu u srijedu sat poslije ponoći protiv Paname.