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Velikani zovu Hrvata poslije golčine na Svjetskom prvenstvu : Mančester junajted, Bajern i Aston Vila stali u red

Velikani zovu Hrvata poslije golčine na Svjetskom prvenstvu : Mančester junajted, Bajern i Aston Vila stali u red

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši đak i prvotimac Dinama iz Zagreba Martin Baturina pred transferom karijere

Martin Baturina Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Vezista hrvatske reprezentacije Martin Baturina (23) želja je Mančester junajteda, objavio je "Skaj sport" Italija. Fudbaler rođen u Cirihu u Švajcarskoj oduševio je sjajnim golom protiv Engleske, a tamošnji klubovi su dobro vidjeli njegov hitac na Mundijalu i odmah poželjeli da ga dovedu. Navodno je uz Junajted zaiteresovana i Aston Vila, aktuelni osvajač Lige Evrope, ali i Bajern Minhen.

Baturina je igrač Koma, u koji je 2025. prešao iz zagrebačkog Dinamo i bio je plaćen 18 miliona evra. U međuvremenu je ostavio odličan utisak u ekipi trenera Seska Fabregasa, igrao ofanzivnog veznog i napadača po lijevoj strani, pa ostvario učinak od osam golova i četiri asistencije. Ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Americi odmah koristi priliku i skrenuo je pažnju na sebe sjajnim golom.

Pogledajte zbog čega Baturinu hoće Mančester junajted, Aston Vila, a pominje se i Bajern Minhen.

Gol Baturine na Hrvatska Engleska
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Baturina će sa Hrvatskom igrati sljedeći meč na Svjetskom prvenstvu u srijedu sat poslije ponoći protiv Paname.

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Martin Baturina Mančester junajted

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