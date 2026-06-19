logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta je Zlatko Dalić poklonio selektoru Engleske?

Šta je Zlatko Dalić poklonio selektoru Engleske?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U kesi koju je Dalić donio Tuhelu nije bilo "tradicionalnih balkanskih poklona", ali je i te kako obradovao selektora Engleske.

Šta je Zlatko Dalić poklonio Tomasu Tuhelu Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić iznenadio je svog kolegu sa klupe Engleske Tomasa Tuhela, tako što mu je pred meč u Dalasu donio poklon. Primijećeno je da je Dalić poneo kesu sa sobom sa malim iznenađenjem za Tuhela, a čiji sadržaj se nije mogao vidjeti u TV programu.

Zbog toga su na društvenim mrežama počele već spekulacije i navijači su se šalili da je u balkanskom maniru Dalić spremio za Tuhela kafu, bombonjeru i rakiju ili vino, međutim ipak se ispostavlja da to nije bilo u kesi.

Izvor: TV Arena sport

Poklon za Tomasa Tuhela bio je dres hrvatske reprezentacije, piše "Večernji list". U pitanju je dakle plavi hrvatski dres (gostujući) u kome su Hrvati i nastupili na meču u Dalasu protiv Engleske, a koji je Dalić namijenio Tuhelu za uspomenu, što i nije tako rijetka tradicija, samo bi bilo ljepše viđati je i češće od ovoga.

Dalić je na ovaj način pokazao lijep gest prema Tuhelu, koji s druge strane nije imao čime da mu uzvrati, ali nema sumnje da će dobro zapamtiti ovaj potez Hrvata i vratiti mu neki naredni put.

Englezi ni na samoj utakmici nisu "častili" Hrvate i slavili su ubedljivo 4:2, golovima dvostrukog strijelca Harija Kejna, Džuda Belingema i Markusa Rašforda. Što se tiče Hrvatske, dva puta se "vraćala" u ovaj meč - prvi put preko Martina Baturine, a onda i Petra Muse u posljednjim sekundama prvog dijela igre.

Ipak u nastavku postojao je samo jedan tim i Hrvatska će biti srećna što je primila samo četiri gola. Sada joj slijedi borba sa Ganom (tri boda) i Panamom (nula bodova) za prolaz dalje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatko Dalić Tomas Tuhel fudbal Mundijal 2026 treneri Hrvatska Engleska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC