Šta je Zlatko Dalić poklonio selektoru Engleske?

U kesi koju je Dalić donio Tuhelu nije bilo "tradicionalnih balkanskih poklona", ali je i te kako obradovao selektora Engleske.

Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić iznenadio je svog kolegu sa klupe Engleske Tomasa Tuhela, tako što mu je pred meč u Dalasu donio poklon. Primijećeno je da je Dalić poneo kesu sa sobom sa malim iznenađenjem za Tuhela, a čiji sadržaj se nije mogao vidjeti u TV programu.

Zbog toga su na društvenim mrežama počele već spekulacije i navijači su se šalili da je u balkanskom maniru Dalić spremio za Tuhela kafu, bombonjeru i rakiju ili vino, međutim ipak se ispostavlja da to nije bilo u kesi.

Izvor: TV Arena sport

Poklon za Tomasa Tuhela bio je dres hrvatske reprezentacije, piše "Večernji list". U pitanju je dakle plavi hrvatski dres (gostujući) u kome su Hrvati i nastupili na meču u Dalasu protiv Engleske, a koji je Dalić namijenio Tuhelu za uspomenu, što i nije tako rijetka tradicija, samo bi bilo ljepše viđati je i češće od ovoga.

Dalić je na ovaj način pokazao lijep gest prema Tuhelu, koji s druge strane nije imao čime da mu uzvrati, ali nema sumnje da će dobro zapamtiti ovaj potez Hrvata i vratiti mu neki naredni put.

Englezi ni na samoj utakmici nisu "častili" Hrvate i slavili su ubedljivo 4:2, golovima dvostrukog strijelca Harija Kejna, Džuda Belingema i Markusa Rašforda. Što se tiče Hrvatske, dva puta se "vraćala" u ovaj meč - prvi put preko Martina Baturine, a onda i Petra Muse u posljednjim sekundama prvog dijela igre.

Ipak u nastavku postojao je samo jedan tim i Hrvatska će biti srećna što je primila samo četiri gola. Sada joj slijedi borba sa Ganom (tri boda) i Panamom (nula bodova) za prolaz dalje.

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