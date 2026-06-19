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Meksiko prvi prošao dalje: Skupa greška golmana i "čekirano" prvo mjesto

Meksiko prvi prošao dalje: Skupa greška golmana i "čekirano" prvo mjesto

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Meksiko je pobijedio Južnu Koreju 1:0 i postao prva ekipa koja se plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Luis Romo je postigao odlučujući gol.

Mundijal Meksiko Južna Koreja 1:0 Izvor: Luciano Gonzalez / AFP / Profimedia

Meksiko je pobijedio Južnu Koreju 1:0 (0:0) i na taj način je prva ekipa koja se plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Iako je domaćin manje pokazao u prvom kolu u odnosu na Južnu Koreju, bio je bolji u direktnom duelu i zasluženo je "čekirao" plasman u drugu rundu čime je praktično i ostvaren cilj domaćina na ovom Mundijalu.

Jedini gol na meču dao je Luis Romo, vezni fudbaler Gvadalahare, koji nije ni igrao u prvom kolu protiv Južnoafričke Republike, ali je sada počeo od starta i pokazao zavidan kvalitet. Pogledajte kako je Luis Romo donio pobjedu Meksiku:

Nešto je bilo do njegove snalažljivosti, a nešto do velikog kiksa golmana Južne Koreje Kim Sung Gjua, koji se nije proslavio na ovoj utakmici, za razliku od svog kolege sa druge strane terena. Ranhel je branio odlično i može se reći da je imao više posla, zaustavljajući čak i siguran gol Južne Koreje u jednom trenutku.


Inače, ova pobjeda Meksika znači i da su zvanično prva ekipa koja je prošla u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto imaju šest osvojenih bodova, a prva stvar koja se gleda u slučaju istog učinka je međusobni skor.

Tako prvoplasirani Meksiko već zna da čeka trećeplasiranog iz grupa C, E, F, H ili I.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Meksiko Južna Koreja

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