Nestvaran rezultat na Mundijalu: Francuska pobijedila 55:2

Istorijski meč na Svjetskom prvenstvu za rukometašice do 18 godina. Francuska je pobijedila 55:2

Izvor: MN PRESS

Francuska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Fidžija i slavila rezultatom 55:2. Zapravo, poprilično nestvarnu pobjedu.

Razlika u kvalitetu bila je vidljiva od početka meča, pošto su Francuskinje već na poluvremenu imale prednost od 27:1. Fidži je prvi pogodak na turniru postigao u osmom minutu, kada je Ro Banuve Logavatu zatresla mrežu za 9:1.

U nastavku susreta Francuska je nastavila da povećava prednost i do kraja meča dozvolila protivnicama još samo jedan pogodak. Sve igračice francuske selekcije koje su nastupile u polju upisale su se u strijelce, a najefikasnija je bila Grejs Mpioso sa deset golova.

Fidži je u ovom duelu nastupio sa 12 rukometašica, dok ga u nastavku takmičenja očekuju mečevi protiv Hrvatske i Egipta. Francuska će nakon pobjede nad Fidžijem nastaviti borbu u Grupi A.