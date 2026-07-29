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Nestvaran rezultat na Mundijalu: Francuska pobijedila 55:2

Nestvaran rezultat na Mundijalu: Francuska pobijedila 55:2

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Istorijski meč na Svjetskom prvenstvu za rukometašice do 18 godina. Francuska je pobijedila 55:2

Rekord na U18 Svjetskom prvenstvu Francuska pobijedila 55:2 Izvor: MN PRESS

Francuska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva za rukometašice do 18 godina ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Fidžija i slavila rezultatom 55:2. Zapravo, poprilično nestvarnu pobjedu. 

Razlika u kvalitetu bila je vidljiva od početka meča, pošto su Francuskinje već na poluvremenu imale prednost od 27:1. Fidži je prvi pogodak na turniru postigao u osmom minutu, kada je Ro Banuve Logavatu zatresla mrežu za 9:1.

U nastavku susreta Francuska je nastavila da povećava prednost i do kraja meča dozvolila protivnicama još samo jedan pogodak. Sve igračice francuske selekcije koje su nastupile u polju upisale su se u strijelce, a najefikasnija je bila Grejs Mpioso sa deset golova.

Fidži je u ovom duelu nastupio sa 12 rukometašica, dok ga u nastavku takmičenja očekuju mečevi protiv Hrvatske i Egipta. Francuska će nakon pobjede nad Fidžijem nastaviti borbu u Grupi A.

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Rukomet

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