Trener Crvene zvezde Dejan Stanković oglasio se poslije ubjedljive pobjede svog tima na domaćem terenu

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda pobijedila je Larn ubjedljivim rezultatom 5:0 i zakazala duel protiv Hapoel Ber Ševe, sa kojom će u utorak odmjeriti snage od 20 časova u Mađarskoj. Trener domaćeg tima Dejan Stanković poslije meča iznio je impresije, nije krio zadovoljstvo zbog pobjede i ubjedljive razlike, ali je naglasio da prave provere za Ligu šampiona tek slijede.

Trener Zvezde posebno je bio zadovoljan odgovorom svojih igrača koji, i pored ubjedljivog trijumfa u prvom meču, nisu posustali u nastavku.

Vidi opis Zvezda razbila Larn, ali Stanković upozorava: "Pravi test tek slijedi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

"Način na koji smo pobijedili obe utakmice. Rekli smo da smo favoriti, u svakom segmentu igre, ali to mora da se pokaže na terenu. Odnos koji smo imali u Irskoj, odnos koji smo imali u ovom meču je za svaku pohvalu. Svaka im čast, izigrali su se, trčali su, odradili su posao", rekao je za Arenu sport.

"Spremamo se za ono što je najvažnije, za mečeve koji slijede, koji su jaki, koji pokazuju da li smo 'in' ili smo 'aut'. Prezadovoljan sam kako smo plan igre sproveli", dodao je Stanković.

Vidi opis Zvezda razbila Larn, ali Stanković upozorava: "Pravi test tek slijedi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Kad je u pitanju rival, Stanković je rekao:

"Pratili smo i jedan i drugi tim. Ipak, željeli smo da sačekamo, imamo šest dana do naredne utakmice. Igramo u utorak u osam časova, imamo vremena da se odmorimo i spremimo utakmicu. Rekao sam i ranije, jedna ekipa je bila bolja u jednom segmentu – uigranost, snaga, dinamičnost. S druge strane, Hapoel je talentovan, brz, lijepo igra. Ni jedan ni drugi protivnik nije lak. Kad je logistika u pitanju, 45 minuta avionom ili sat vremena autobusom, mislim da je to bolje. Očekujem da igram dva puta kod kuće, to mi daje veliku prednost. Očekujem ambijent kao u ovom meču, hvala svima, stvarno sam uživao", zaključio je trener Crvene zvezde.