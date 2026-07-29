logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda saznala rivala u 3. kolu: Ne mora u Izrael, putuje samo 600 km

Zvezda saznala rivala u 3. kolu: Ne mora u Izrael, putuje samo 600 km

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoela Berševe

Zvezda ide na Hapoel Berševu u narednom kolu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoel Berševe, ali neće putovati u domovinu ekipe, već će meč igrati u Mađarskoj, u Sombathelju. Tim iz Izraela uspio je da nadoknadi zaostatak iz prvog meča i pobjedom od 2:0 eliminiše islandski Vikingur.

Vikingur je u prvi duel ušao kao pobjednik rezultatom 2:1, a dugo je u revanšu bio na korak od prolaska. Međutim, Hapoel je u nastavku susreta pojačao ritam i najprije u 65. minutu preko Ahmeda stigao do vođstva, čime je izjednačio ukupan rezultat.

Pitanje pobjednika riješeno je deset minuta prije kraja, kada je Gana pogodio za 2:0 i odveo izraelski tim u narednu rundu. Hapoel je ubrzo zatresao mrežu još jednom, ali je pogodak poništen zbog ofsajda, dok je Vikingur u sudijskoj nadoknadi ostao bez penala nakon intervencije VAR-a.

To znači da će crveno-bijeli u narednoj rundi kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona odmjeriti snage sa Hapoel Berševom, koja je poslije velikog preokreta izborila duel sa šampionom Srbije.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC