Zvezda saznala rivala u 3. kolu: Ne mora u Izrael, putuje samo 600 km

Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoela Berševe

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoel Berševe, ali neće putovati u domovinu ekipe, već će meč igrati u Mađarskoj, u Sombathelju. Tim iz Izraela uspio je da nadoknadi zaostatak iz prvog meča i pobjedom od 2:0 eliminiše islandski Vikingur.

Vikingur je u prvi duel ušao kao pobjednik rezultatom 2:1, a dugo je u revanšu bio na korak od prolaska. Međutim, Hapoel je u nastavku susreta pojačao ritam i najprije u 65. minutu preko Ahmeda stigao do vođstva, čime je izjednačio ukupan rezultat.

Pitanje pobjednika riješeno je deset minuta prije kraja, kada je Gana pogodio za 2:0 i odveo izraelski tim u narednu rundu. Hapoel je ubrzo zatresao mrežu još jednom, ali je pogodak poništen zbog ofsajda, dok je Vikingur u sudijskoj nadoknadi ostao bez penala nakon intervencije VAR-a.

To znači da će crveno-bijeli u narednoj rundi kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona odmjeriti snage sa Hapoel Berševom, koja je poslije velikog preokreta izborila duel sa šampionom Srbije.