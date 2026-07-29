Fudbaleri Crvene zvezde razbili Larn, šampiona Sjeverne Irske, a nakon pobjede protiv te ekipe svi su morali da dobiju visoke ocjene zbog ogromne razlike na terenu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je završila posao u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona! Nakon ubjedljivih 4:0 u Severnoj Irskoj, šampion te zemlje u Beogradu je savladan još ubjedljivije. Nejaki Larn primio je čak pet golova, nije bio ni blizu da postigne makar jedan, pa je jasno da su Zvezdini fudbaleri zaslužili izuzetno visoke ocjene.

Golman Mateuš Magaljaeš ostao je bez ocjene jer nije mogao ni da vidi protivničke fudbalere, a uglavnom su neocijenjeni i fudbaleri koji su ušli sa klupe za rezervne igrače. Iako su imali dovoljno vremena, bilo im je teško da se istaknu - utakmica je bila riješena, a ritam je opao. Ni Zvezda više nije bila konkretna kao na početku meča kada je svaki napad bio šansa. Ovako smo vidjeli učinak Zvezdinih igrača:

Vidi opis Ovo su ocjene fudbalera Zvezde: Larn razbijen u Beogradu, kao da je trening na pomoćnom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Mateuš Magaljaeš - bez ocjene

Nije imao nikakvog posla na ovom meču.

Seol Jung Vu (do 70. minuta) - 8

Fantastično se ubacio da bi bio na pravom mestu za asistenciju Arnautoviću kod četvrtog gola, a u prvom dijelu meča odlično asistirao za jedan od poništenih golova Crvene zvezde. Sasvim pristojna evropska partija desnog beka Crvene zvezde, protiv rivala koji ni u jednom segmentu nije na njegovom nivou.

Frenklin Tebo Učena - 7,5

Da nije igrao ovaj meč, niko ne bi primijetio. Larn nije napadao, Frenklin Tebo Učena nije imao potrebu da brani gol svog tima, pa je to što nije bio primetan možda i najveći kompliment za Zvezdinu igru večeras. Za ovakve partije nema luksuz ni u Superligi Srbije, tamo bude više posla.

Miloš Veljković - 8,5

Nije imao posla, veći dio meča odigrao na 40 metara udaljenosti od Mateuša. Možda čak i prvi put u karijeri da mu se desilo tako nešto. Već u trećem minutu utakmice upisao asistenciju za Aleksandra Kataija, iako se činilo da je prva ideja bila da otkloni opasnost. Nakon njegovog udarca glavom lopta je tridesetak metara letjela do kapitena Zvezde, koji je zatim pogodio mrežu. U nadoknadi prvog dijela meča nogom je asistirao za Marka Arnautovića, pa se može reći da su njegova dodavanja odlučila pobjednika meča.

Matej Strika (do 63. minuta) - 7,5

Dejan Stanković je vjerovao u momka koji tek treba da proslavi 17. rođendan, a ako je vjerovati ovoj utakmici... Odigrao je Matej kao da ima duplo više godina. Bio je posljednji igrač odbrane kada Zvezda ima prekide i "puni" kazneni prostor pred golom rivala, ali mu koncentracija nije padala. Takođe, zbog situacije na terenu morao je da igra vrlo ofanzivno, kao da je krilo. Ni tu se nije loše pokazao, bilo je vrlo zanimljivih centaršuteva.

Vidi opis Ovo su ocjene fudbalera Zvezde: Larn razbijen u Beogradu, kao da je trening na pomoćnom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Rade Krunić (do 63. minuta) - 7,5

Zabrinuo je navijače Crvene zvezde kada je pri jednom od retkih ulazaka u kazneni prostor svog tima dobioa udarac zbog kojeg je ostao da leži na travi. Mnogo je onih koji su se setili da je početkom sezone već imao problem sa lakšom povredom, ali srećom - ovdje nije bilo ništa ozbiljno. Ubrzo je ustao i nastavio da igra, a sredina terena ostala je pod njegovom kontrolom.

Mohamed Abu Fani (do 77. minuta) - 7,5

Potpuna kontrola utakmice. Zbog ovakvih partija, ali protiv daleko težih protivnika, Dejan Stanković je insistirao da dođe iz Ferencvaroša. Za sada je jasno da će biti dirigent svih Zvezdinih napada, treba samo da podiže nivo kako protivnici budu postajali jači na evropskoj sceni.

Loizos Loizu (do 63. minuta) - 7,5

Nije imao dovoljno sreće reprezentativac Kipra. Kada je nakon pola sata igre fantastično pogodio dalji ugao, linijski sudija podigao je zastavicu. I bio je u pravu. Nekoliko sekundi ranije Loizu je bio u nedozvoljenoj poziciji. Nije mu se dalo ni par minuta kasnije kada je Marko Arnautović propustio veliku priliku, a on nije uspio da "popravi" odbitak. Sreća ga je konačno pogledala na početku drugog dijela igre. Pomogao mu je golman gostiju koji mu je odigrao loptu u noge.

Mohamed Čam Saračević - 7,5

Možda se to neće vidjeti kada pogledate strijelce i asistente na ovom meču, ali je povremeni reprezentativac Austrije plesao na Marakani. Svidjelo mu se da igra pred velikim brojem navijača, bio je željan lopte i stizao je da je "pomiluje" u mnogo Zvezdinih napada tokom ovog meča. Ponovo smo vidjeli koliko kreativan može da bude, pa možda postane i omiljeni saigrač Mohameda Abu Fanija.

Aleksandar Katai - 8,5

Priznat gol u trećem minutu, pa poništen gol u 16. minutu i to je bilo dovoljno od Kataija. Bilo je i kanije prilika da se "Magiko" sa kapitenskom trakom oko ruke upiše u strijelce, ali nije Zvezdi to bilo neophodno na ovom meču.

Marko Arnautović - 8,5

Promašivao je u prvom dijelu meča, nije imao sreće ni sa ofsajdima, nameračio se na njegove šuteve golman Larna, ali... Sve je došlo na naplatu. Marko Arnautović je postigao drugi i četvrti gol Crvene zvezde, za ovjeru još jedne ubjedljive pobjede na startu nove sezone. Sudeći po svemu što smo vidjeli tokom prethodnih desetak dana, fudbalerima šampiona Sjeverne Irske čast je što su sa njim dijelili teren.

Osman Bukari (od 63. minuta) - 7,5

Iskoristio je brzinu, našao se u prilici za gol, a zatim karakterističnim driblinzima stigao do pozicije da pogodi mrežu. Šutirao je u bliži ugao i nastavio sjajnu seriju koja je započela čim se vratio u Beograd i srpski fudbal.

Nair Tiknizjan (od 63. minuta) - bez ocjene

Timi Maks Elšnik (od 63. minuta) - bez ocjene

Nikola Stanković (od 70. minuta) - bez ocjene

Mirko Ivanić (od 77. minuta) - bez ocjene