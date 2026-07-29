UEFA ponovo kaznila Partizana: Novi udarac po džepu, tu je i uslovna za crno-bijele

Nakon meča Partizan - UNA Štrasen crno-bijeli ponovo kažnjeni zbog ponašanja navijača.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan upisao je važnu i ubjedljivu pobjedu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, jer su u Humskoj savladali ekipu UNA Štrasen (4:0). Međutim, ni taj meč nije mogao da prođe bez prestupa.

UEFA je ponovo kaznila Partizana, ovog puta i novčanom kaznom koju će crno-bijeli morati da plate i uslovnom kaznom zbog koje će morati da budu izuzetno oprezni u narednom periodu.

Klubu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 34.000 evra - 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na južnoj tribini.

Ovom prilikom Partizanu je izrečena uslovna kazna - mjera zatvaranja 5.000 mjesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu izrečena je sa rokom od dve godine i trenutno se neće primjenjivati za narednu utakmicu. UEFA takođe nije aktivirala raniju uslovnu kaznu iz 2024. godine koja je podrazumijevala automatsko igranje utakmice bez prisustva publike.

To znači da je Partizan po tom osnovu dobro prošao i da će u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu imati podršku navijača - za koju Saša Ilić ističe da je veoma važna mladom timu koji trenira.

Partizan još ne zna protivnika u narednoj rundi kvalifikacija. Nakon što eliminišu predstavnika Luksemburga, momci iz Humske će igrati protiv pobjednika dvomeča Tobol (Kazahstan) - Panevežis (Litvanija). Prvi meč odigran je na Baltiku i bilo je 1:1.