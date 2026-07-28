Borac pred revanš u Moldaviji: Idemo po pogodak, koji nam garantuje prolaz

Fudbaler i pomoćni trener Borca Sandi Ogrinec i Boris Raspudić uvjereni su da će Banjalučani rutinski završiti posao prolaska u treće kolo kvalifikacija Konferencijske lige.

Izvor: FK Borac

Borac je deklasirao Petrokub u Banjaluci (3:0) i mirno putuje na revanš u Moldaviju, gdje će u četvrtak na stadionu "Zimbru" u Kišinjevu igrati za prolaz u narednu fazu, gdje ih vrlo izvjesno očekuje dvomeč sa Vitebskom nakon što su Bjelorusi u prvom duelu istim rezultatom nadigrali Sutjesku.

Slovenački internacionalac u taboru crveno-plavih Sandi Ogrinec istakao je da je pobjeda na Gradskom stadionu mogla biti i ubjedljivija, pa je izrazio nadu u brzi pogodak u Moldaviji, koji bi defintiivno "ovjerio" plasman u treće kolo.

"Zadovoljni smo ovim rezultatom. Iskreno, moglo je biti i ubjedljivije, ali nema razloga da žalimo. U četvrtak idemo tamo da završimo posao. Nadam se da će se protivnik otvoriti i ostaviti nam malo više prostora, ali moramo gledati sebe - da igramo pametno, što prije postignemo taj gol i mirno privedemo utakmicu kraju", rekao je Ogrinec i dodao:

"Svi se osjećamo super i atmosfera u ekipi je zaista sjajna. Od samog početka gradimo ovaj pobjednički mentalitet i vjerujem da ćemo završiti posao, a zatim se okrenuti narednom izazovu".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Boris Raspudić, pomoćnik Vinka Marinovića, takođe je istakao da Borac u Kišinjevu ide po pogodak, koji bi potvrdio prolaz u narednu fazu takmičenja.

"Naravno, tamo idemo maksimalno ozbiljno. Prednost od 3:0 jeste velika, ali naš cilj je da damo gol i definitivno riješimo pitanje prolaska u narednu rundu. Ekipa Petrokuba se ovdje postavila malo defanzivnije, pokušavajući da primi što manje golova. Tamo će morati da igraju otvorenije, što nam otvara priliku da ozbiljnije ugrozimo njihov gol", rekao je Raspudić.

Prema njegovim riječima, osim kapitena Srđana Grahovca, Borac nema kadrovskih problema.

"Što se tiče igračkog kadra, svi su tu i treniraju. Grahovac je van stroja već neko vrijeme zbog povrede, ali ostali su u potpunosti u funkciji. Svi odlično rade i izuzetno su motivisani da se izbore za mjesto u startnih 11", zaključio je pomoćni trener banjalučke ekipe.

Podsjetimo, meč između Petrokuba i Borca igra se u četvrtak 30. jula s početkom u 20.00 časova, direktan prenos je na RTRS-u a sudiće je hrvatski arbitri na čelu sa Splićaninom Dujom Strukanom.

(MONDO)