Mile Svilar "odjavio" i Srbiju i Belgiju: "To je za mene gotova priča"

Golman Rome nalazi se na prekretnici karijere i ne želi više da se osvrće na slučaj reprezentacije.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Golman Rome Mile Svilar je na cijeni u italijanskoj Seriji A, a u protekle dvije sezone je jedan od najboljih na svojoj poziciji. Nedavno je u prvi plan iskočio zbog interesovanja Juventusa i ponude "teške" 40 miliona evra, ali nema šansu da kvalitet dokaže u reprezentativnom fudbalu. Svima je poznato da je odigrao jedan meč za Srbiju, pokajao se, svim sredstvima pokušavao da se vratio u tim Belgije gdje je nastupao za mlađe kategorije, ali nije se sve završilo onako kako se nadao.

Sada je po prvi put progovorio o ovoj nimalo lakoj situaciju u kojoj se našao. Svilar bi se sigurno našao među putnicima Belgije za Svjetsko prvenstvo, samo da nije napravio pogrešan korak. Sada je po prvi put govorio o toj odluci, koja ga je koštala nastupa u nacionalnom dresu u budućnosti.

"To je za mene zatvoreno poglavlje, priča koju sam ostavio iza sebe. Da budem iskren, nisam ništa osjetio gledajući taj turnir", rekao je golman Rome i kratko se osvrnuo na Svjetsko prvenstvo: "Mislim da je uspjeh Španije na kraju bio sasvim opravdan".

Interesovanje Juventusa

Roma se konačno vratila u Ligu šampiona, Mile je bio definitivno jedan od važnih aduta na tom putu, a onda je stigla unosna ponuda Juventusa. Golman porijeklom iz Srbije koji je rođen u Belgiji, tvrdi da o tome ne zna ništa.

"Iskreno, ne znam ništa o toj priči, ovog ljeta sam vrlo malo čuo i pročitao, ako sam uopšte išta. Barem što se mene tiče. Ne mogu vam ništa rijeći jer me nisu kontaktirali. Za mene danas postoji samo Roma i fokusiran sam na to da dam sve od sebe za ovaj dres, ovaj klub i ove navijače", rekao je Svilar.

Piksi ga ubijedio da igra za Srbiju

Svilar je zaigrao za Srbiju protiv Katara u septembru 2021. godine. Vučen korijenima svog oca Ratka Svilara, bivšeg golmana reprezentacije Jugoslavije, Mile je tada prihvatio poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija i došao među "orlove", što je sa ove tačke gledišta njegova velika greška i ona će mu najvjerovatnije obilježiti karijeru.

Navodno, Svilar sa advokatima pokušavao sve da se vrati u reprezentaciju Belgije, za koju je igrao u mladim kategorijama, ali nije uspio. Sve bi moglo da se razriješi na sudu, na kojem bi golman Rome pokušao da istjera svoje i da se vrati među "crvene đavole".

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Pogledajte 00:05 Piksi odlazi Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)