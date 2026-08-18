Adriana Vilagoš donijela medalju u Srbiju: Smješkala se kamerama, ali neke stvari je bole

Adriana Vilagoš je došla u Beograd nasmijana, ali je odmah po slijetanju istakla da želi da nauči iz nastupa na Evropskom prvenstvu i da popravi greške. Ona želi da baca za zlato, a ne za bronzu.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš stigla je u Beograd i donijela je na aerodrom "Nikola Tesla" bronzu sa Evropskog prvenstva u Birmingemu. Ona je, poslije mučenja u kvalifikacijama, u finalu izgledala mnogo bolje i hitac od preko 60 metara bio je dovoljan za treće mjesto.

Nakon što je prošle godine sa hicem od 61,29 metara bila osma na Svjetskom prvenstvu, sada je sa 60,93 metra iz druge serije bila treća iza Sare Kolak iz Hrvatske i Julije Ulbrtht iz Njemačke.

Šta je rekla Adriana Vilagoš?

"Nisu se puno slegli utisci poslije par sati spavanja zbog ranog leta danas. Mogu da kažem da nismo ovako isplanirali i očekivali da će biti. Na kraju, medalja je tu, iako je bronza. Nadali smo se da će to biti najbolji mogući scenario, hitac, najbolji mogući plasman, ali ima dana kada moramo da se zadovoljimo sa onim što jeste. To nam služi kao jaka motivacija da ubuduće gradimo iz ovoga i, naravno, ostaje cilj da naredni put za dvije godine bude bolje", rekla je Vilagoš po dolasku u Beograd.

"Bilo je puno mučenja u kvalifikacijama i u finalu. Bilo je teško takmičenje za mene, moramo to da analiziramo i naučimo šta treba. Najbitnije je da je jedan otišao toliko daleko za medalju. Nisam zadovoljna time, nije to ono što ciljam, ono što priželjkujem. Nekada moramo biti realni da se dešavaju ovakve stvari, da prihvatimo, idemo dalje još jače", poručila je Adriana.