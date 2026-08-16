Srbiji ostala samo jedna nada: Adriana Vilagoš ide po treću uzastopnu medalju na EP

Srpkinja Adriana Vilagoš moraće da popravi utisak iz kvalifikacija ukoliko želi da opravda ulogu favorita u Birmingemu.

Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Srbiji je ostala još jedna nada za medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, a imaće je Adriana Vilagoš u finalu bacanja koplja, koje je na programu u nedjelju od 20.55 časova.

Moraće dvostruka vicešampionka mnogo bolje ukoliko želi da se okiti trećom uzastopnom medaljom na Prvenstvu Evrope. U kvalifikacijama je bacila 57,25 metara, i to u posljednjem trećem pokušaju. Uspjela je da se izbori sa pritiskom i pronađe hitac vrijedan 10. pozicije u kvalifikacijama.

Znamo da Adriana može mnogo više i da bi jedan hitac poput najboljeg rezulltata ove sezone (63,83) vjerovatno dovoljan za medalju. Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila Leoni Hugli iz Švajcarske daljinom od 62,33 metra, pa je jasno da Vilagoš ima dosta prostora za napredak.

Samo kad je prošlo

Nisu bili laki uslovi u Birmingemu tokom takmičenja, ali je Vilagoš svjesna da mnogo više toga zavisi od nje same.

"Bilo je stresno, ali trudiću se da uopšte ne razmišljam o tome. Treba da ispravim greške koje sam napravila, nije koplje letjelo kako sam ja zamislila. Probaću da se regenerišem i fizički i psihički", rekla je Vilagoš za "Sport Klub".

Uslovi nisu bili idealni, ali ne želi srpska predstavnica da traži opravdanje, već je fokusirana da se što bolje pripremi za finale.

"Bilo je vjetra što me je malo poremetilo, ali kažem i pored toga sam imala tehničke greške koje moram da ispravim", dodala je srpska reprezentativka.

Na prethodne dvije evropske smotre ima dva srebra i pokušaće da osvoji treću uzastopnu medalju na velikim takmičenjima. Srbija je imala još jednu takmičarku u ovoj disciplini, Mariju Vučenović, ali ona je završila kvalifikacije kao 19.

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Pogledajte 00:45 Adriana Vilagoš hitac za finale Svetskog prvenstva Izvor: RTS 2 Izvor: RTS 2

(MONDO)