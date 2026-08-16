Crvena zvezda je vratila Mihaila Ristića i ne sumnja u njegove fudbalske kvalitete. Ipak ono što moraju da riješe na "Marakani" je njegovo zdravstveno stanje, tj. moraju da ga osposobe da igra što više utakmica u što jačem ritmu, na što većem nivou.

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen/MN Press

Dvije vesti su došle navijačima Crvene zvezde u samo nekoliko minuta. Olimpijakosu je prodat reprezentativac Jermenije i startni lijevi bek Nair Tiknizijan, a stigao je nazad na "Marakanu" Mihailo Ristić.

Sa 30 godina vratio se izdanak omladinske škole crveno-bijelih koji je bio jedan od bisera koji su spašavali klub kada je bio u ogromnim finansijskim problemima. Sada dolazi poslije nekoliko sezona u kojima se mučio sa povredama i nadom da su ti dani iza njega.

Poznat je po sjajnom centaršutu, razornom udarcu, ali pažnju van terena privukao je i tetovažama. Ima ih nekoliko, ali jedna koja ide preko cijelih leđa je pogotovo upala u oči.

Luis Ibanjez i Grof mu promijenili poziciju

Vidi opis Mihailo Ristić iz Zvezde otišao u usponu, a kakav se vraća? Stalno ga muči jedno, na "Marakani" moraju to da riješe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mihailo Ristić je iz Bijeljine, a nastupao je za Rudar iz Ugljevika dok 2013. godine nije prešao u Crvenu zvezdu. Već ga je u sezoni 2012/13 stavljao na klupi Rikardo Sa Pinto, ali je svoj pravi debi doživio kod Nenada Lalatovića kada je zamijenio Vukana Savićevića u meču sa Radničkim iz Niša.

Kod Nenada Lalatovića je igrao kao kreativni centralni vezista i djelovao je sjajno, a onda je izu nužde poslije prodaje Luisa Ibanjeza kod Miodraga Božovića prešao na lijevog beka. Odmah je protiv Mladosti iz Lučana na startu sezone dva puta asistirao i ustalio se na mjestu na kome će, ispostaviće se, provesti karijeru.

Gol koji nije gol

Vidi opis Mihailo Ristić iz Zvezde otišao u usponu, a kakav se vraća? Stalno ga muči jedno, na "Marakani" moraju to da riješe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

U inostranstvu mu je odlično krenulo poslije prve slabije sezone. U Krasnodaru je čak dao spektakularan gol Crvenoj zvezdu u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali niko od sudija nije vidio da je lopta prešla liniju i na kraju je Zvezda prošla dalje. Sjajno se snašao kada je otišao u Monpelje i bio je standardan i redovan u reprezentaciju. A onda su krenule muke.

"Iskreno, ja nisam znao o čemu se radi. Nisam vidio, pao sam na zemlju poslije šuta... U svlačionici sam vidio snimak i očigledno je bio gol, ali Bože moj... Možda to nešto znači", rekao je Ristić.

Povrede i klupa

Otkako je otišao u Benfiku malo je igrao, a od sezone 2022/23 redovno je povrijeđen. U Portugalu je imao problema sa zadnjom ložom i propustio je gotovo tri mjeseca u dva navrata zbog toga. Zatim je prešao u Seltu gdje nije imao veće povrede, ali su ga problemi sa mišićima, koštanim modricama, listom, istegnućima svako malo izbacivala iz stroja.

Od 2023. do sada je propiustio više od 280 dana zbog povreda i čak i kada bi uhvatio pravu formu nije mogao da ima kontinuitet igranja. Kvalitet nikada nije bio problem, ali spremnost jeste. Sada dolazi u lakšu ligu i vidjećemo da li će to možda biti pogodak. Dobra stvar je što je recimo prošle sezone propustio samo mjesec dana zbog povrede i bio je ubjedljivo najzdraviji u odnosu na prethodne godine.

Nedavno se vratio na "Marakanu"

Izvor: MN PRESS

Vratio se prošle sezone na "Marakanu" kada je došao da igra sa Seltom u Ligi Evrope. "Volio bih da budem u postavi, daj Bože, ali to je pitanje za trenera. Ako me pitate da li sam spreman, naravno da jesam, vidjećemo. Osjećam se malo čudno, poseban je osjećaj, ovaj klub i stadion imaju posebno mjesto u mom srcu, ovdje sam ponikao kao dijete i veoma sam srećan i zadovoljan zato što sam ovdje. Fizički se osjećam spremno", rekao je on španskim novinarima i na kraju je zaigrao.

Ušao je u 82. minutu utakmice umjesto Laga i nije mu bilo lako. Na kraju je bilo 1:1 (0:0). "Kada se vratiš ovdje, vidiš ove navijače i sjetiš se mlađeg sebe i trudiš se da uživaš. Rekao sam da neće biti rezultat u prvom planu za mene,. više sam uživao", rekao je on.

Naglasio je na konferenciji za medije da su emocije prisutne kada se vrati na mjesto na kome je sve počelo, a sada se vratio na duže i vidjećemo kada će debitovati. Da li možda već u četvrtak protiv Viktorije Plzenj?

"Ranije sam se vraćao na Marakanu sa reprezentacijom, ali ovaj osjećaj je potpuno drugačiji, jer Delije su tu, Zvezda je tu, to je potpuno druga emocija. Imam privilegiju da to proživljavam opet. Imao sam sreću i čast da stasavam i igrački i kao čovjek u Zvezdi i da se poslije toliko godina vratim da ovdje igram takmičarsku utakmicu. Na prvom mjestu mi je da uživam u svakom trenutku, jer je zaista privilegija proživjeti sve ovo", rekao je Ristić.

(MONDO)

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