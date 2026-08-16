Ognjen Dobrić otkrio zašto Obradović nije uspio u Zvezdi: "Čima Moneke i Saša nisu pričali"

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić sumirao je prošlu sezonu, uz osvrt na turbulencije u timu i odlazak Saše Obradovića.

Izvor: MN Press/Youtube/ 6.75range

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić osvrnuo se na neuspjelu sezonu pod vođstvom Saše Obradovića. Srpski strateg je zamijenio Janisa Sferopulosa, uslijedio je meteorski uspon, ali se zbog turbulencija u svlačionici i trzavica na relaciji trener-igrači, sve se srušilo kao kula od karata.

Rezultatski, prethodne dvije sezone su za navijače Zvezde iste, ali Dobrić je iznio informacije iz prve ruke. Prema njegovim riječima Bolombojeva povreda je bila prekretnica u eri Janisa Sferopulosa, dok je Sašu Obradovića koštala njegova vizija.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Nama sa Sašom nisu odgovarale te pauze koje smo imali, mnogo prostora za trening, tu se nekako nakupljalo mnogo informacija. Saša mnogo zna košarku, svaki košarkaški problem sagleda sa svih mogućih strana, svaki problem koji postoji u košarci zna da riješi. Mislim da je Sašin problem bio to što je on htio sve to da nam ubaci u glavu i da to nekim igračima nije odgovaralo i da su se u nekim situacijama pogubili. Ne pogubili, nego nisu znali šta da rade u pravim trenucima", rekao je Ognjen Dobrić za podkast "6,75 range".

Previše detalja, previše, informacija i previše priče, kaže Dobrić.

"Saša na jedan pik end rol ima 10 rješenja, ti ne možeš sve igrače da naučiš svih 10 rješenja. Moraš da im daš jednu-dvije opcije. Saša je volio da priča mnogo jer stvarno zna mnogo o košarci, ali neko može da primi toliko informacija, neko ne može. Ja sam kao kapiten dosta pričao sa Sašom, pokušao sam da mu objasnim da pojedini igrači to ne vide kao on - on živi košarku. 24 sata traži načine da bude bolji on i ekipa, ali problem je što ne može da ga prati svako. Tu ima dosta detalja, nejegova vizija košarke je fenomenalna, ali to treba prenijeti na igrače. Treba uklopiti 15 ljudi u jedan sistem da razmišljaju isto, mnogo je teško."

"Nije Saša kriv, ali..."

"Jednostavan sistem sa mnogo detalja. Nije Saša kriv, on je želio najbolje, nikad nisam vidio nekog tako posvećenog svom poslu, morao je drugačuije da pristupi nekim igračima da bi izvukao najbolje od njih. Mislim da bi Sašin sistem mogao da funkcioniše u bilo kojoj ekipi na duži period od dvije-tri godine i da se ne mijenja ekipa previše, da svi shvate njegovu viziju."

Igrači su bili nezadovoljni i u nekim momentima nisu znali šta im je činiti na terenu. "Mnogi su bili nezadovoljni u nekim dobrim monetima, kad se dobro osjećaju, Saša ih izvadi na klupu - dešavalo se i meni. On se za svaku utakmicu priprema kao da je najbitnija, on u svojoj glavi ima ideju koliko će ko da igra, ne kaže on to nikome, ali zna. Mislim da se on vodi time, a ne onim što je na terenu. On napravi film u svojoj glavi kako će to da se odvoja i on to tako radi. Da li si dao 10 poena u nizu, neće on tebe namjerno da presiječe, nego je on tako to zamislio i misli da je najbolje za tim u tom trenutku. Sa tom nekom vizijom je i "poginuo". To bi sve vjerovatno došlo na svoje, kao što je uradio bu Monaku".

Nije pričao sa Monekeom

Izvor: MN PRESS

Upitan je da li je imao probleme sa Monekeom i Motiejunasom koji su za sačekali u Zvezdi, a prethodno su sarađivali u Kneževini.

"Moneke da. Mislim da oni čak nisu pričali, da ga je Saša otjerao iz Monaka. Nisu pričali, to znam sigurno, a za Motiejunasa, ne. Doveo ga je u Zvezdu. Dima je nama preokrenuo sezonu, vjerovatno je Saša već znao da će doći kada su potpisali Motiejunasa."

Preokrenuo je sezonu, a onda otpisan kada su se oporavili Rivero i Bolomboj. "Vratili su se Bolomboj i Rivero i sad imaš četiri centra na raspolaganju, plus Semija kojeg je koristio na pet dosta. To je njegova odluka da skloni Motiejunasa. Donatas je bio razočaran, imao je bitnu ulogu, znao je Sašin sistem, nije morao dodatno da uklapa. Mislim da ni on nije očekivao, stoga je bila takva reakcija. Najgore je kad su svi zdravi", rekao je kapiten Zvezde na ovu temu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 05:03 Ognjen Dobrić posle poraza od Partizana: Nisam pričao sa trenerom, njemu je bilo najviše neprijatno Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)