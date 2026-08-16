"Zvezda i Partizan sami pričaju o istorijskim budžetima": Kamenjašević otkrio kako im je Teodosić ukrao pojačanje

Operativac Dubaija, prilično je otvoreno govorio o budžetu i ambicijama kluba.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević otkrio je kako je Ćavi Paskval tražio konkurentan tim za osvajanje Evrolige, a kako ljetnji prelazni rok odmiče, to će mu se i obistiniti. Čelniku kluba uz UAE smeta to što se konstantno potencira priča o njihovim finansijskim ulaganjima, dok to sa ostalima nije slučaj.

Kamenjašević je transparentno govorio o budžetu kojim raspolažu i osvrnuo se na poslovanje Crvene zvezde od povratka Miloša Teodosića, s obzirom na to da su bili konkretniji u situaciji Nika Vajlera Beba.

Demantovao je navode da su bili u igri za dovođenje Rasela Vestbruka i zapitao se: "Šta bi bilo da smo mi rekli da smo poslali ponudu Jokiću?".

"Meni prvo ne godi, zato što je laž. Odmah da kažem. Ko može da dovede Vestbruka u Dubai ili Hapoel? Dobro, kada izađe vlasnik nekog kluba i javno kaže da je dao ponudu Jokiću, to je u redu. Mi svi aplaudiramo i kažemo: 'Kako je on dobar, kakav je on čovjek'. Zamislite da je to Dubai napravio. Zamislite da sam ja izašao i rekao: 'Mi smo dali ponudu Jokiću'. Kako biste nas gledali? Šta bi bilo?", rekao je Kamenjašević u intervjuu za "Mozzartsport".

"Povezivali su nas sa Vestbrukom. Okej, super. Vestbruk, kojeg niti poznajem, niti znam njegovog agenta, nikada ga nismo kontaktirali. Naravno, i oni na taj način stvaraju neke svoje šeme zbog Dubaija, zato što je Dubai ime koje, kada ga spomeneš, možda može da ti poboljša ugovor negdje na drugoj strani. Mi na to ne možemo da utičemo. Zaista ne mogu da utičem na to. Ali vi znate koga mi dovodimo ili koga želimo da dovedemo i znate kakvu viziju imamo. Nisam rekao da mi u budućnosti nećemo dovesti neko još zvučnije ime", kaže operativac Dubaija i nastvlja:

"Naš budžet je prošle godine, ponavljam, bio na 11. mjestu. Ove godine smo između sedmog i devetog. Pošto budžet još nije definitivno formiran, on je otprilike 20 odsto veći. Mi to stalno govorimo. Nemamo razloga da bilo šta krijemo, ali činjenice su potpuno drugačije od onoga što se priča. Pa kakvi su budžeti? Nećemo govoriti o Olimpijakosu, Panatinaikosu, Fenerbahčeu, Hapoelu ili Real Madridu. Govorimo, evo, o ekipama iz ABA lige. Kaže se da vječiti imaju dva najveća budžeta u istoriji. To oni sami govore, ne ja".

Dubai je i dalje aktivan na košarkaškom tržištu, traže plejmejkera, a Crvena zvezda im je ispred nosa ukrala pojačanje...

"Tražimo plejmejkera. To se zna. Jedan od igrača jeste Tomas Vokap. To će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili od njegovog izlaska iz tog ugovora. Tražili smo mnoge igrače. Bili smo u borbi za mnoga imena i nismo uspjeli jer su oni odlučili da u ovom trenutku više gledaju novac nego sve ovo što sam prethodno objasnio. Mi smo ih izgubili, kao, na primjer, ovog posljednjeg plejmejkera koji je otišao u Zvezdu. Zvezda mu je dala više novca nego što smo mi mogli. Prema tome, ništa. To je sve normalno, regularno".

Vidi opis "Zvezda i Partizan sami pričaju o istorijskim budžetima": Kamenjašević otkrio kako im je Teodosić ukrao pojačanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Prokomentarisao je dosadašnje odluke Miloša Teodosića kao sportskog direktora.

"Mislim da su i Teodosić i Zvezda napravili veliki posao u ovom prelaznom roku, da su napravili izvanredan tim i da Teo radi dobar posao kao sportski direktor. Tako da, po tom pitanju, sve najbolje o njima i o njemu. Ali, na primjer, mi smo Vajlera Beba izgubili jer nismo mogli da ga platimo ili nismo bili konkurentni na tržištu po tom pitanju. Zato vam samo ponovo potvrđujem da tražimo plejmejkera, ali gledamo nekoga ko će da uđe u naš sistem igre koji ćemo igrati sljedeće godine, ko će da se sviđa Ćaviju, koga možemo da platimo i koji će se savršeno uklopiti u salary cap koji želimo da ispunimo i ove godine, kao i prethodne sezone".

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(MONDO)