Transfer zatresao Evroligu: Šengelija prešao u Dubai iz Barselone

Iskusni krilni centar novo je pojačanje ekipe Ćavija Paskvala.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Legendarna "četvorka" Barselone Tornike Šengelija novi je košarkaš Dubaija. Jedan od najboljih visokih igrača takmičenja u posljednjih desetak godina pridružio se zvjezdanom sastavu iz Emirata i biće jedno od najvećih pojačanja.

Šengelija se ovim potpisom pridružio treneru Ćaviju Paskvalu, pod čijim je vođstvom igrao prošle sezone u Španiji.

Gruzijski košarkaš prosječno je u Evroligi ubacivao 12,4 poena uz 4,6 skokova i 2,6 asistencija, a u Dubaiju će početi svoju 14. sezonu u najjačem evropskom takmičenju. Nosio je u njemu i dres Šarlroa, Baskonije, CSKA Moskve i Virtusa.

Šengelija ide kod četvorice starih znanaca

Košarkaš iz Tbilisija igrao je i dvije godine u NBA ligi za Bruklin Netse i Čikago Bulse, a poslije te epizode se vratio u Evropu i 2014. godine postao jedan od nosilaca igre Baskonije, u kojoj je stekao status legende.

U Dubaiju će ga uz Paskvala sačekati i bivši saigrači iz Virtusa Mam Žaite i Avudu Abas, kao i Davis Bertans, sa kojim je dijelio svlačionicu u Baskoniji.

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