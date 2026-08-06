"Željo" sa mladim snagama u novoj sezoni: "Potrebno je strpljenje, molim navijače da nas podrže!"

Sarajevski tim u novu sezonu ulazi sa znatno drugačijim igračkim kadrom. Zato je, ističe trener Muslera, potrebno strpljenje.

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Novu premijerligašku sezonu otvoriće fudbaleri Željezničara i BSK-a, koji će se u petak uveče (20.00) sastati na Grbavici.

Sutrašnji domaćin u ovaj meč, ali i u cijelu sezonu ulazi u "tmurnom" raspoloženju. Saradnja sa potencijalnim investitorom Saninom Mirvićem pala je u vodu, poslije čega se tadašnji predsjednik povukao sa funkcije. Upravljanje klubom preuzela je sedmočlana Radna grupa, a ekipa je znatno izmijenjena u odnosu na prošlu sezonu.

"Prije svega, zaista sam zahvalan na prilici koju mi je klub pružio. Znam kakav pritisak očekuje sve nas, a posebno mene, ali ja to ne doživljavam kao pritisak. Više to vidim kao izazov i priliku za napredak. Što se tiče okolnosti, to nije nešto što zavisi od mene. Sutra ćemo dati sve od sebe. Ne gledam na to kao na pritisak, već kao na izazov. Vjerujem u igrače koji su registrovani i koji će biti na raspolaganju. Siguran sam da ćemo se boriti, biti hrabri i učiniti sve da naši navijači budu ponosni na naše izdanje. Za mene su oni jedna od naših najvećih snaga i potrebni su nam svi. Volio bih da sutra Grbavica bude puna, da podrži igrače, stručni štab i klub. Oni su naša najveća snaga, naš dvanaesti igrač. Volio bih da s vremenom postanem jedan od njih. Svojim radom želim zaslužiti njihovo povjerenje i poštovanje, korak po korak. Navijače FK Željezničar nikada ne smijemo zaboraviti", rekao je trener Željezničara David Muslera, nastavivši:

"Danas je 24. dan otkako smo zajedno. Radimo zaista naporno, a igrači odrađuju sjajan posao. Ponašaju se veoma profesionalno i uvijek ću ih braniti. Ali i oni znaju šta se od njih očekuje, da budu hrabri, da se bore za svaku loptu kao da je posljednja i da tu energiju prenesu na navijače. Upravo to navijači očekuju od nas. Očekivanja pred sutrašnju utakmicu su pozitivna. Imali smo dovoljno vremena za pripremu, imali smo odlične uslove u Hrvatskoj. Igranje za ovaj klub obavezuje nas da se borimo za svaku loptu i damo svoj maksimum. To ćemo raditi od prve minute. Nadam se da ćemo imati veliku podršku navijača i da će doći u što većem broju."

Ističe španski strateg da je najveći dio analize "romantičara" iz Banjaluke, koje će kao trener u Premijer ligi BiH voditi Bojan Puzigaća, već završen.

"To je kvalitetna ekipa koja je izborila plasman u Premijer ligu. Sa stručnim štabom smo već uradili veliki dio analize za sutrašnju utakmicu, a danas ćemo završiti i posljednje detalje. Spremni ćemo dočekati meč. Imam odličan stručni štab i zajedno radimo svakodnevno. Pripremili smo detaljnu analizu protivnika i već imamo plan koji ćemo sutra prenijeti igračima. Volim razmišljati utakmicu po utakmicu. Ne želim gledati unaprijed prema narednim protivnicima. Iskreno vjerujem da su igrači spremni dati svoj maksimum. Tokom priprema želio sam da upoznam svakog igrača i razgovaram sa svima pojedinačno. Takav sam trener, volim da donosim vlastite zaključke, a ne oslanjati se isključivo na mišljenja drugih ljudi."

Nije htio da otkriva previše detalja o tome kakvu ekipu Željezničara navijači mogu da očekuju.

"Tokom priprema uočio sam određene probleme. Primili smo deset golova u četiri utakmice, a postigli samo tri. To pokazuje na čemu moramo raditi i u određenoj mjeri utiče na model igre koji želim da razvijem. Prvi cilj je ispraviti te nedostatke. Dolazim iz Španije i svi znamo kakav se fudbal tamo igra. Želim da budemo ekipa koja kontroliše posjed lopte, koja dominira, igra hrabro, napada i stvara mnogo prilika. Ali iznad svega mi su najvažniji disciplina i odgovornost. Možemo biti bolji ili lošiji taktički i tehnički, ali zalaganje, borba i to da na terenu ostavimo i posljednju kap znoja za mene su važniji od svega ostalog. Tokom priprema želio sam jasno da vidim gdje su naši nedostaci i gdje postoji prostor za napredak. Primili smo deset golova i jasno je da je to problem koji moramo riješiti. Prvi cilj je da zatvorimo sve te propuste. Nakon toga želimo da razvijamo model igre zasnovan na modernom, napadačkom fudbalu i posjedu lopte. Ipak, još važnije od svega toga je da igrači naporno rade i da na terenu ostave posljednji atom snage, čak i kada je protivnik tehnički kvalitetniji."

Izvor: Instagram/FK Jonava

Veliki dio tima, shodno promjenama u igračkom kadru, čine mladi igrači za koje je, ističe Muslera, potrebno vrijeme.

"Prelazak mladih igrača u prvi tim može se uporediti sa prelaskom iz osnovne škole na fakultet. Razlika je ogromna. Jedna od mojih najvećih kvaliteta je razvoj mladih igrača. Ne želim da se ljudi fokusiraju samo na utakmice. Razvoj počinje na treningu. Zato moramo da budemo strpljivi, jer mladim igračima treba vrijeme. Molim navijače da ih podrže. Ako prerano osjete veliki pritisak i kritike, to može negativno da utičena njih, jer još nisu spremni da se nose sa takvim očekivanjima. Među njima ima igrača koji imaju potencijal za sjajnu karijeru, ali potrebno je strpljenje", zaključio je Muslera.

O mladima je govorio i prvotimac Aleksa Pejić.

"Najveća razlika u odnosu na prošlu sezonu je to što trenutna ekipa ima ogroman broj mladih igrača, juniora i nekih igrača koji su zalog za budućnost ovog kluba. Ekipa iz prošle sezone imala je puno više iskusnih igrača, to je prva i osnovna razlika. Što se tiče pripremnih utakmica, naravno da je rezultat važan, ali opet smo se trudili da uigramo neke stvari. Teške noge, puno treninga, tako da te utakmice iz pripremnog perioda treba uzimati malo s rezervom."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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