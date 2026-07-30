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Željezničar niže pojačanja "sa strane" - potpisao i Meksikanac!

Željezničar niže pojačanja "sa strane" - potpisao i Meksikanac!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Meksički igrač Horhe Guzman novi je član sarajevskog tima.

Horhe Guzman novi igrač Željezničara Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

FK Željezničar nastavio je da dovodi strance, pa je tako posljednji novajlija koji je stigao u klub Meksikanac Horhe Luis Guzman Rodrigez.

Ovaj fudbaler, koji može da pokrije sve pozicije na lijevoj strani, rođen je 2003. godine u Puerto Valjarti, a potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine uz opciju produženja na još jednu sezonu.

Prošao je omladinsku školu Atlasa, a potom nastupao za U21 i U23 tim ovog meksičkog kluba. Jednu polusezonu proveo je u kanadskom prvenstvu igrajući za Jork Junajted, dok je posljednju sezonu odradio u meksičkom Tapatiju.

U seniorskom fudbalu uknjižio je više od 80 utakmica, a dobijao je i pozive za reprezentaciju Meksika do 20 godina.

Osim njega, ali i španskog trenera Davida Muslere Rodrigeza, "sa strane" su stigli čuvar mreže iz Španije Anhel Himenez, špansko-senegalski krilni napadač Jakuba Dabo i portugalski vezista Alfonso Vitorino.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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FK Željezničar fudbal transferi

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