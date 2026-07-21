"Željo" remizirao sa slovenačkim drugoligašem

Ekipa sa Grbavice odigrala je 1:1 sa Bistricom.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Fudbaleri Željezničara nisu uspjeli da trijumfuju ni u drugoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloveniji.

U prvoj su doživjeli ubjedljiv poraz u duelu sa ukrajinskim Karpatijem (4:0), dok su ovog utorka remizirali rezultatom 1:1 sa slovenačkim drugoligašem Bistricom.

Već u prvom minutu je ekipa iz Slovenije stekla prednost, ali je do odlaska na odmor minus anulirao Radovac, poentiravši u 45. minutu.

Za tim sa Grbavice su od prvog minuta igrali: Ćosić, Truee, Kelmendi, Nastić, Šabić, Pejić, Vitorino, Dabo, Radovac, Milošević i Korora. Priliku su kasnije tokom meča dobili M'Hand, Konings, Gojak, Dragović, Husković, Hamidović, Raščić i Fočo.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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