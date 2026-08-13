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"Rampa" za košarkaše Srbije: Alimpijević objasnio zašto nema Bogdanovića, Micića i Kusturice

"Rampa" za košarkaše Srbije: Alimpijević objasnio zašto nema Bogdanovića, Micića i Kusturice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Dušan Alimpijević objasnio je razloge izostanka Bogdanovića, Micića i drugih igrača iz reprezentacije Srbije za kvalifikacije za Mundobasket.

Dušan Alimpijević o izostancima košarkaša Srbije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević objasnio je danas zašto na spisku koji je objavio za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket "orlovi" nisu skroz kompletni, odnosno zašto nema kapitena Bogdana Bogdanovića, Vasilija Micića, Filipa Petruševa, Nikole Topića i Bogoljuba Markovića.

"Nije problem da pričam o izostancima", rekao je Alimpijević obraćajući se danas na konferenciji za medije: "Ne postoji nikakva vrsta mistike i negativne konstatacije zašto se neki nisu pojavili. To su sve igrači koji nisu dobili dozvolu svojih klubova."

Elaborirao je potom Alimpijević i detaljnije zašto pomenuti košarkaši Srbije nisu mogli da se odazovu za prijateljske utakmice sa Francuskom (u Beogradu i Orleanu), odnosno protiv Islanda kod kuće (28. avgust u 20h) i Italije u gostima (31.08 u 19.30) koje ih čekaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Micić nije dobio dozvolu od kluba, bez ikakvog objašnjenja, Hapoel nije dao dozvolu. Sa Bogdanom je ista situacija, on je želio, Hjuston nije bio za to da bude priključen i da igra, smatraju da je potrebno da se sprema za sezonu koja je važna i za njega i za klub. Nije dobijena dozvola. Sa Petruševim je slična situacija, Dubai nije dao dozvolu, ali je to vezano za zdravstveno stanje, oporavlja se. Bogoljub Marković nije dobio dozvolu od Milvokija, nije dobio dozvolu da dođe u reprezentaciju iako je on želio da bude sa nama. Htjeli su na tom trening kampu da ga imaju. Topić? Zdravstvena situacija mu ne dozvoljava", rekao je Alimpijević na konferenciji za medije.

Takođe, selektor Srbije je saopštio i da na spisku neće biti ni talentovanog Nikole Kusturice koga njegov koledž iz Kalifornije (UCLA) takođe nije pustio.

Ko je na spisku Srbije?

Ovako izgleda širi spisak selektora Alimpijevića za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Mundobasket, kao i za još dva prijateljska meča sa Francuskom.

  • Nemanja Dangubić
  • Aleksa Avramović
  • Dejan Davidovac
  • Ognjen Dobrić
  • Jovan Novak
  • Marko Gudurić
  • Nikola Milutinov
  • Luka Mitrović
  • Dušan Ristić
  • Nikola Tanasković
  • Stefan Momirov
  • Arijan Lakić
  • Nikola Đurišić
  • Nikola Jović
  • Nikola Jokić
  • Mihailo Petrović
  • Nikola Džepina

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Tagovi

orlovi Srbija Dušan Alimpijević Mundobasket 2027 kvalifikacije

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