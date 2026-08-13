Darijo ispisao istoriju srpske atletike

Subotički atletičar Darijo Bašić Palković je ispisao istoriju srpske atletike nastupom na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Youtube/RTV Info

Srpski atletičar Darijo Bašić Palković nije uspio da se plasira u polufinale trke na 200 metara pošto je sa vremenom 21,17 bio sedmi u svojoj kvalifikacionoj grupi na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Bio je daleko od prvoplasiranog Džošue Hartmana iz Njemačke sa 20,61, a jedini od koga je u svojoj trci bio brži bio je Hrvat Karlo Marcluš koga je ostavio iza sebe za sedam stotinki.

Na kraju je završio kao 18, samo pet mjesta ispod plasmana u polufinale. Na tom 13. mjestu bio je Denis Kartal iz Turske sa 21,02. To znači da je za 15 stotih dijelova sekunde ostao iza mjesta koje vodi u polufinale.

Darijo ispisao istoriju

Rođen 2003. godine, atletičar je Spartaka iz Subotice i ovim nastupom je ispisao istoriju. Bio je prvi Srbin sa nastupom na Evropskom prvenstvu u ovoj disciplini.

"Darijo je prvi sprinter iz Srbije koji će nastupiti na Evropskom prvenstvu u disciplini 200 metara. Provjeravao sam dostupne arhive, koje su na pojedinim mjestima nepotpune, pa to govorim sa određenom dozom opreza i potpuno otvoreno. Međutim, prema podacima koje sam uspio da pronađem, od 1971. godine, odnosno od perioda koji sam detaljno analizirao, nijedan takmičar sa teritorije Republike Srbije nije učestvovao na Prvenstvu Evrope na 200 metara. Bilo je naših predstavnika na 100 metara, ali veoma davno, kao i takmičara na 400 metara i u štafetnim disciplinama. Ipak, ovaj rezultat Darija Bašića Palkovića predstavlja izuzetan uspjeh, a kada je riječ o našem klubu, slobodno možemo reći da je to jedan od najvećih, ako ne i najveći uspjeh ostvaren u posljednjih nekoliko decenija", istakao je trener AK Spartak Zvezdan Kalmar.