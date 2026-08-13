Itan Tompson biće novo pojačanje Partizan, dolazi iz Amerike i tamo ima i NBA iskustvo i imaće bitnu ulogu u timu Đoana Penjaroje.

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Partizan je konačno našao pojačanje koje se čekalo, nekoga na poziciji beka ko ima poene u rukama - Itana Tompsona. Američki košarkaš je rođen 4. maja 1999. godine i biće mu ovo prvo iskustvo igranja u Evropi. Od njega se mnogo očekuje, posebno kada se uzme u obzir trenutni sastav ekipe.

Tompson je rođen u Kaliforniji i tamo je išao i u srednju školu, pa je otišao na koledž Oregon Stejt i tamo proveo četiri godine (od 2017. do 2021. godine). Zanimljivo je i da je prilikom prelaska na koledž dobio nagradu "Kalifornijski gospodin košarka". Radi se o priznanju koje se dodjeljuje svake godine najboljem srednjoškolskom košarkašu u Kaliforniji. Interesantno je da su tu nagradu dobili i sadašnji saigrač Nikole Jokića Eron Gordon (dva puta), Kavaj Lenard, Džru Holidej, Pol Pirs, Lonzo Bol, Onjeka Okongvu (dva puta), Džered Mekejn, a na listi je i bivši igrač Crvene zvezde Demarkus Nelson, kao i Trevor Ariza, Beron Dejvis, Tajson Čendler, Džejson Kid (dva puta).

Vidi opis Upoznajte novo pojačanje Partizana Itana Tompsona: Dobio nagradu koju su uzimali veliki igrači, oca sluša za sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Poslije koledža je izašao na NBA draft 2021. godine, ali tamo nije izabran. Tada je pokušao da se nametne Čikagu, igrao je u Ljetnoj ligi i dobio kratkoročni ugovor koji nije produžen u oktobru. Tada je otišao u Razvojnu ligu da proba da se dokaže tamo, ali je novu šansu čekao nekoliko godina.

U septembru 2024. godine je imao kratkoročni ugovor sa Orlandom, pa je opet u februaru potpisao dvosmjerni ugovor sa njima. Zatim je otišao u Majami na kratkoročni ugovor, poslije čega je igrao za njihov tim u Razvojnoj ligi. A 1. decembra 2025. je potpisao dvosmjerni ugovor sa Indijanom i debi u NBA ligi dočekao je protiv Klivlenda kada je upisao svoje prve poene u NBA karijeri. Najbolju partiju imao je protiv Čikaga kada je dao 24 poena.

Što se tiče NBA učinka, prosječno je u Pejsersima prošle sezone bilježio sedam poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija po meču.

Košarkaška porodica i Portoriko

Itan Tompson highlights Izvor: YouTube/HoopsHistoryHub

Tompson je rođen u Americi, ali igra za reprezentaciju Portorika. Bio je dio nacionalnog tima i na Svjetskom prvenstvu 2023. godine na Filipinima i igrao je čak i protiv Srbije (poraz 94:77). Na parketu je proveo pet minuta bez poena.

Dolazi iz košarkaške porodice, njegov otac je Stiven Tompson koji je takođe bio bek i igrao je i u NBA ligi za Sakramento i Orlando, a sada je pomoćni trener na Oregon Stejtu, dok je njegov stariji brat Stivi (29) igrao i u Evropi i to za Bnei Herzliju (Izrael), a sada je u Razvojnom timu Milvokija.

Očeva pravila se ne zaboravljaju

Itan Tompson Razvojna liga Izvor: Youtube/NBA G League

Itan i njegov brat Stivi su odrasli u sportskoj porodici u kojoj su se znala pravila. Bila su prilično prosta i otac Stiven i majka Ejmi su ih tako vaspitali.

"Morali smo da slušamo starije i da uvijek damo maksimum. Otac je gledao sve naše utakmice, ne znamo kako nalazi vrijeme. Zove poslije meča, kaže mi šta sam uradio pogrešno, šta je bilo dobro, pomaže mi da budem bolji igrač", rekao je Itan jednom prilikom.

Kako izgleda tim Partizana?

Vidi opis Upoznajte novo pojačanje Partizana Itana Tompsona: Dobio nagradu koju su uzimali veliki igrači, oca sluša za sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

Partizan počinje pripreme 20. avgusta, a ovo su igrači na koje Đoan Penjaroja računa u ovom trenutku: