logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Itan Tompson novo pojačanje Partizana: Pravo iz NBA lige stiže kod Penjaroje

Itan Tompson novo pojačanje Partizana: Pravo iz NBA lige stiže kod Penjaroje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Itan Tompson, bivši igrač Indijana Pejsersa, uskoro postaje dio KK Partizan, čime se kompletira spoljna linija tima za novu sezonu.

Itan Tompson u Partizanu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najavio je predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović da igrački kadar nije još kompletiran i da će biti pojačanja ako se pojavi zanimljiva opcija na tržištu, a izbor je izgleda pao na Itana Tompsona (27, 193 cm). U pitanju je doskorašnji košarkaš Indijana Pejsersa koji će uskoro biti ozvaničen u Humskoj, piše "Nova.rs".

Crno-bijeli će sa njim potpisati takozvani "1+1" ugovor, odnosno dogovor će biti za jednu sezonu, uz klauzulu da je moguće produžiti saradnju na još godinu dana ukoliko Partizan bude zadovoljan njegovim igrama.

S obzirom na to da se radi o klasičnom beku-šuteru, Partizan je kompletirao spoljnu liniju i spreman čeka početak sezone.

Ko je Itan Tompson?

Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Ovaj 27-godišnjak rođen je u Kaliforniji i studirao je na prestižnom Oregon Stejtu od 2017. do 2021. godine. Iako je zaista imao dobre ocjene skauta, poslije fantastične srednjoškolske karijere, nije izabran na NBA draftu. Jedan od mogućih razloga je i što je odlučio da ne angažuje agenta, tako da je igrao u "razvojnoj" Dži ligi, Meksiku i Portoriku, sve dok ga Indijana nije angažovala 2025. godine na takozvani "dvosmjerni" ugovor.

Prošle godine je za Pejserse odigrao 32 utakmice (od čega je na 13 bio starter) i imao je zapravo dobre brojke - prosjek od 7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija. Ipak, ugovor za narednu godinu nije mu bio garantovan.

Itan Tompson rekord karijere u NBA
Izvor: YouTube/HoopsHistoryHub

Inače, bio je član i Čikaga, Majamija i Orlanda, ali za ove timove nije ni debitovao, nego je igrao za njihove "razvojne" ekipe. Rekord karijere u dresu Indijane mu je 24 poena (8/15) iz igre, protiv Čikaga. Inače, prošle sezone imao je prosjek od 37,8 odsto šuta iz igre, dok je za tri pogađao 32 odsto.

Ko će igrati za Partizan iduće godine?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ovako izgleda sastav Partizana u ovom trenutku, kome dakle treba dodati i Itana Tompsona koji se očekuje da će potpisati do početka priprema 22. avgusta:

  • Karlik Džouns
  • Luka Vildoza
  • Vanja Marinković
  • Kajl Olmen
  • Alesandro Pajola
  • Mitar Bošnjaković
  • Lamar Stivens
  • Derek Vilis
  • Mario Nakić
  • Uroš Mijailović
  • Arijan Lakić
  • Nikola Tanasković
  • Kevarijus Hejs
  • Tonje Džekiri
  • Žofri Lovernj

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Itan Tompson

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC