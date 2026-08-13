Itan Tompson, bivši igrač Indijana Pejsersa, uskoro postaje dio KK Partizan, čime se kompletira spoljna linija tima za novu sezonu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najavio je predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović da igrački kadar nije još kompletiran i da će biti pojačanja ako se pojavi zanimljiva opcija na tržištu, a izbor je izgleda pao na Itana Tompsona (27, 193 cm). U pitanju je doskorašnji košarkaš Indijana Pejsersa koji će uskoro biti ozvaničen u Humskoj, piše "Nova.rs".

Vidi opis Itan Tompson novo pojačanje Partizana: Pravo iz NBA lige stiže kod Penjaroje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Crno-bijeli će sa njim potpisati takozvani "1+1" ugovor, odnosno dogovor će biti za jednu sezonu, uz klauzulu da je moguće produžiti saradnju na još godinu dana ukoliko Partizan bude zadovoljan njegovim igrama.

S obzirom na to da se radi o klasičnom beku-šuteru, Partizan je kompletirao spoljnu liniju i spreman čeka početak sezone.

Ko je Itan Tompson?

Izvor: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Ovaj 27-godišnjak rođen je u Kaliforniji i studirao je na prestižnom Oregon Stejtu od 2017. do 2021. godine. Iako je zaista imao dobre ocjene skauta, poslije fantastične srednjoškolske karijere, nije izabran na NBA draftu. Jedan od mogućih razloga je i što je odlučio da ne angažuje agenta, tako da je igrao u "razvojnoj" Dži ligi, Meksiku i Portoriku, sve dok ga Indijana nije angažovala 2025. godine na takozvani "dvosmjerni" ugovor.

Prošle godine je za Pejserse odigrao 32 utakmice (od čega je na 13 bio starter) i imao je zapravo dobre brojke - prosjek od 7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija. Ipak, ugovor za narednu godinu nije mu bio garantovan.

Itan Tompson rekord karijere u NBA Izvor: YouTube/HoopsHistoryHub

Inače, bio je član i Čikaga, Majamija i Orlanda, ali za ove timove nije ni debitovao, nego je igrao za njihove "razvojne" ekipe. Rekord karijere u dresu Indijane mu je 24 poena (8/15) iz igre, protiv Čikaga. Inače, prošle sezone imao je prosjek od 37,8 odsto šuta iz igre, dok je za tri pogađao 32 odsto.

Ko će igrati za Partizan iduće godine?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ovako izgleda sastav Partizana u ovom trenutku, kome dakle treba dodati i Itana Tompsona koji se očekuje da će potpisati do početka priprema 22. avgusta: