Ćavi Ernandez postao selektor: Odmah udara na Srbiju

Ćavi pred velikim izazovom, poslije Barselone i Al Sada, vodiće selekciju Holandije.

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Legendarni Španac Ćavi Ernandez, preuzeo je selekciju Holandije. Bio je bez posla još od maja 2024. godine kada je završio sa Barselonom, a sada je pred nimalo lakim izazovom. Holanđani već godinama nemaju zapažene uspjehe u A selekciji, a Ernandez će imati vremena do 2030. godine da preokrene stvari u drugom smjeru.

Ono što je zanimljivo je da će debitovati u Ligi nacija 24. septembra protiv Jirgena Klopa i Njemačke, dok će tri dana kasnije igrati protiv Srbije.

Ovo je svakako neočekivan potez FS Holandije koji već neko vrijeme ne može da pronađe dugoročno rješenje na mjestu selektora, pošto je Ćavi pored Barselone vodio još samo Al Sad. Vidjećemo da li je dorastao ovom ispitu...

Moguće je da su se "lale" okrenule Špancu, nakon što su propali pregovori sa Portugalcem Robertom Martinezom, koji je ostao bez posla nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu.

Šta je rekao Španac?

"Velika mi je čast što sam postao selektor Holandije. Kao neko ko je fudbalski odrastao u akademiji Barselone, pod snažnim uticajem ljudi poput Johana Krojfa i Rinusa Mihelsa, osjećam posebnu povezanost sa holandskim fudbalom. Moglo bi se reći da sam na neki način njegov sin", rekao je Ćavi i nastavio:

"Holandija ima bogatu fudbalsku kulturu i jasnu viziju koja mi je veoma bliska - napadački fudbal, posjed lopte, kreativnost, strast i uvjerenje. Naravno, najvažnije je pobijediti, ali želim da to radimo na način koji nosi te karakteristike i u kojem će ljudi uživati. Potencijal postoji, kao i dobra osnova na kojoj možemo da gradimo", rekao je novi selektor Holandije.