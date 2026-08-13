Zna se koga je Zvezda zvala pored Rijere: Jedan rekao "ne, hvala", drugi otpao

Albert Rijera postaje novi trener Crvene zvezde, dok su još dva srpska trenera - Kolarov i Damjanović - bili kandidati. Poznato je i zašto s njima nije bilo dogovora.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izabrala je Alberta Rijeru za novog trenera i očekuje se da će do petka zvanično biti predstavljen kao nasljednik Dejana Stankovića. Poslije ostavke "Mistera", koji je doživio debakl protiv Hapoel Ber Ševe, Zvezda je znala da mora da pronađe novog trenera i na kraju je izbor pao na tri kandidata.

Sa dvojicom je odmah razgovarala i ispostavlja se da su bila u pitanju domaća rješenja, međutim takođe su bila i "rezervna", pošto je Zvezda željela sve vrijeme da angažuje Rijeru za novog šefa stručnog štaba.

Koga je Zvezda zvala sem Rijere?

Izvor: MN PRESS

Prema informacijama "Sportskog žurnala", dva domaća rješenja bila su Aleksandar Kolarov i Jovan Damjanović. Kolarov radi kao pomoćni trener u Interu kod Kristijana Kivua, spominjao se i prethodne jeseni kao potencijalni trener Zvezde, međutim u ovom trenutku nema namjeru da mijenja klub i zahvalio se Zvezdi na pozivu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Što se tiče Jovana Damjanovića, radi se o jednom od najtalentovanijih srpskih trenera, koji je trenutno u OFK Beogradu. U redove "romantičara" stigao je prošle zime i za sada njegova ekipa nije previše rezultatski napredovala. Prethodno je bio poznatiji po radu u omladinskoj reprezentaciji Srbije, odnosno u TSC-u iz Bačke Topole sa kojim je odličan utisak ostavio i u Konferencijskoj ligi.

Ideja je, pak, bila da se odluče za stranca: "Ja bih volio domaćeg trenera... A vi znate dobro da Srbija dugo već nema kvalitetne trenere. I to je pitanje za dublju analizu. Nemamo trenere koji mogu da odgovore zahtjevima Crvene zvezde ili imamo, ali je to duboka nepoznanica."

Šta se još čeka oko Rijere?

Navodno, pregovori su se malo odužili zbog finansija, ali pretpostavlja se da Rijera nije tražio ništa što Crvena zvezda ne može da plati u ovom trenutku, posebno kada se već odlučila za njega kao novog trenera. Dugo je na meti kluba sa "Marakane" i nisu prvi put u kontaktima, tako da ni pregovori nisu počeli baš od nule.

Njegov agent Endi Bara boravio je tokom prošle jeseni na stadionu "Rajko Mitić" i imao je prilike da razgovara sa Terzićem, s tim da takođe brine i o karijeri Timija Maksa Elšnika, pa i Radomira Kokovića čiji je dolazak u Zvezdu demantovan.

Ko je Albert Rijera?

Izvor: osnapix / Marcus Hirnschal / imago sportfotodienst / Profimedia

U pitanju je španski trener (44 godine) koji se takođe spominjao kao želja Crvene zvezde kada se saznalo da Vladan Milojević ne ostaje na "Marakani" (i od povratka Vladana Milojevića takođe nema ništa). Rijera je trenutno bez angažmana nakon što se nije proslavio u Frankfurtu i "otjeran" je za samo nekoliko mjeseci. Imao je veliki sukob sa igračima, pa sa medijima, tako da se tamo ispoljio njegov karakter na koji su mnogi upozoravali, ali se i dalje radi o vrlo zanimljivom treneru.

Rijera je pravio velike uspjehe inače sa slovenačkim Celjem i ovog ljeta se spominjao kao potencijalni trener Rijeke, međutim do dogovora nije došlo, možda i jer je čekao otvorenu poziciju na drugom mjestu.

Kao trener inače ima "duplu krunu" sa Celjem i izboren plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.