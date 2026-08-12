Radomir Koković i definitivno neće biti novo rješenje za mjesto trenera Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Nekoliko imena je bilo u igri za novog trenera Crvene zvezde nakon odlaska Dejana Stankovića sa mjesta šefa struke, a jedno je sada i definitivno otpalo. Železničar iz Pančeva i Radomir Koković su se oglasili i istakli da srpski trener neće mijenjati sredinu.

Nekada član omladinske selekcije Crvene zvezde i kasnije fudbaler Rada, Čangčuna i Napretka radio je prvo u Kini, a zatim u Sinđeliću, Zemunu, Voždovcu, Grafičaru, Radničkom iz Niša i Geztepeu. Od prošle sezone je na čelu Železničara iz Pančeva i tu će i ostati. Tim povodom su se oglasili i on i klub.

Saopštenje Železničara iz Pančeva

Vidi opis Opcija manje za Zvezdana Terzića: "Klub demantuje da on odlazi u Crvenu zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Povodom medijskih spekulacija u vezi sa imenovanjem novog šefa stručnog štaba FK Crvena zvezda, u kojima se kao jedan od kandidata pominje i trener FK Železničar Pančevo Radomir Koković, klub ovim putem demantuje navode o mogućnosti njegovog odlaska iz Pančeva. Radomir Koković predstavlja važan dio dugoročnog projekta FK Železničar, o čemu svjedoči i činjenica da je nedavno produžio ugovor sa klubom do juna 2028. godine."

Izjava Radomira Kokovića

"Moj fokus je isključivo na FK Železničar i to je jasno od trenutka kada sam došao u klub, a posebno činjenicom da sam nedavno po treći put stavio paraf na ugovor. Pominjanje mog imena i dovođenje u različite kontekste posljednjih dana i nedjelja govori da smo kao klub na putu koji smo zacrtali i da moj rad kao trenera prepoznaju i van našeg kluba. Zbog toga želim jasno da demantujem svaku mogućnost mog odlaska iz FK Železničar. Moj fokus ostaje na radu, razvoju ekipe i ostvarivanju ciljeva koje smo zajedno postavili", Radomir Koković, šef stručnog štaba FK Železničar Pančevo.