"To ne mijenja moje mišljenje o njemu": Saša Ilić podržao Dejana Stankovića

Trener Partizana Saša Ilić oglasio se o ostavci trenera Zvezde Dejana Stankovića.

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Trener Partizana Saša Ilić kratko je prokomentarisao dešavanja u taboru Crvene zvezde koja je eliminisana iz Lige šampiona, a ceh evropskog razočarenja platio je Dejan Stanković.

Legenda crveno-bijelih nije mogla da se izbori sa pritiskom poslije debakla protiv Hapoel Berševe, dao je neopozivu ostavku i očekuje se da Marakanu uskoro stigne njegov nasljednik.

Trener Partizana Saša Ilić jako dobro zna kako je biti u Stankovićevoj koži, pošto se i sam suočava sa kritikama od povratka u Humsku. Njih dvojica su veliki prijatelji van terena i strateg crno-bijelih mu je pružio punu podršku pred revanš meč sa Tobolom u Konferencijskoj ligi.

"Nemam šta da komentarišem Dejana Stankovića. Veliki je moj prijatelj i veliki trener. Ima moju punu podršku za sve što je uradio. Trenerski život je takav da te jedan dan hvale, drugi kude. Sve što se dešavalo u utorak ne mijenja moje mišljenje o Dejanu Stankoviću", rekao je Ilić.

Ko umjesto Stankovića?

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, nagovestio je da bi na klupu srpskog šampiona mogao stranac. Ponovo je u prvi plan iskočio Španac Albert Rijera, koji je već bio na radaru crveno-bijelih, prije povratka Stankovića.

Izvor: MN PRESS

"Ja bih volio domaćeg trenera", rekao je Terzić i potom rekao nešto što govori da nasljednik Dejana Stankovića neće biti Srbin: "A vi znate dobro da Srbija dugo već nema kvalitetne trenere. I to je pitanje za dublju analizu. Nemamo trenere koji mogu da odgovore zahtjevima Crvene zvezde ili imamo, ali je to duboka nepoznanica. Razgovarali jesmo, pretresli smo sve kandidate. Neće proći dugo, a napravićemo promociju novog trenera i imaćemo ga protiv Viktorije Plzenj".