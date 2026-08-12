Crvena zvezda je u potrazi za sportskim psihologom koji bi pomogao fudbalerima, a prije više od 40 godina u klubu je na toj funkciji bio Radovan Karadžić.

Izvor: PETER DEJONG / AFP / Profimedia

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio je da bi u bliskoj budućnosti klub mogao da angažuje sportskog psihologa - po principu koji već koriste brojni timovi širom planete, pa između ostalog i vaterpolo reprezentacija Srbije. Zanimljivo je da to ne bi bio prvi psiholog koji radi sa igračima crveno-bijelih, jer je prije više od 40 godina Gojko Zec u svlačionicu "uveo" Radovana Karadžića.

Sada je situacija drugačija nego tada, kada su loši rezultati natjerali šefa stručnog štaba da potraži pomoć stručnjaka. Ovog puta Zvezdan Terzić razmišlja o psihologu, stručnjaku poput Andrije Gerića, koji bi igrače mogao da opusti i oslobodi pritiska koji nosi igranje u Crvenoj zvezdi.

"Razmišljamo o tome, ali taj psiholog mora da bude dio stručnog štaba, da već sarađuje sa šefom stručnog štaba, ne možete da namećete to. Bilo bi dobro da se to odradi u koordinaciji sa trenerom. Pričali smo da nam je potreban ozbiljan sportski psiholog", rekao je Terzić.

Vidi opis Kako je Radovan Karadžić bio psiholog u Zvezdi? "Da nije došlo do raspada Juge, ne bih znao ko je on" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nakon sjednice Upravnog odbora na kojem je analizirana situacija u klubu, Zvezdan Terzić je više puta istakao da igrači imaju kvalitet za Ligu šampiona, a pomenuo i da su dobro fizički pripremljeni. On je naveo da je najveći problem Crvene zvezde bila psihološka priprema za ovaj meč, pošto je igračima falilo samopouzdanja

"Osjećali smo prethodnih dana pritisak kod igrača, nismo mogli da ih relaksiramo. Nisu oni bili bahati, pa da nisu htjeli da trče. Sputala ih je psihološka priprema, nismo dobro pripremili ekipu", rekao je Zvezdan Terzić i dodao: "Ekipa sigurno nije bila fizički nespremna. Pitanje je samo koliko su mentalno bili pripremljeni."

Kada je Radovan Karadžić bio psiholog Crvene zvezde?

Dolazak psihologa u Crvenu zvezdu neće biti novitet, jer su crveno-bijeli to već probali da urade, prije više od 40 godina! Na inicijativu tadašnjeg trenera Gojka Zeca psiholog Crvene zvezde postao je Radovan Karadžić, srpski političar i pjesnik koji trenutno služi doživotnu zatvorsku kaznu po presudi Haškog tribunala.

"Te polusezone nam je išlo loše i klub je odlučio da angažuje psihijatra kako bi nam kroz razgovore pomogao da poboljšamo formu i rezultate. Bio je impozantna pojava, a najviše se sjećam one njegove kose. Manje-više ostao je isti, kao i kada smo ga posljednjih godina gledali na TV-u", prisjetio se svojevremeno bivši fudbaler Mile Jovin i dodao: "To je bilo mnogo davno, tako da se kroz maglu sjećam kako je obavljao razgovore sa nama, ali ne mogu da tvrdim da nam je bio od pomoći."

Fudbaleri Crvene zvezde nisu često odlazili na konsultacije sa klupskim psihologom, prisjetio se jednom prilikom legendarni Milko Đurovski. On je otkrio da je Karadžić držao govore cijelom timu, a da je tek godinama kasnije povezao da je to čovjek koji se pojavljuje na televiziji.

"Ma ja ne bih ni znao ko je on, da nije došlo do raspada Jugoslavije. Onda se pojavio na TV-u, bio mi je veoma poznat, ali nisam mogao da se sjetim odakle. Koliko se sjećam, pričao nam je o tome šta treba da jedemo. Stalno nam je pričao o nekim pečurkama... Uglavnom je govorio cijeloj ekipi, ali koliko se sjećam njegov boravak u Zvezdi bio je veoma kratak", prisjetio se Milko Đurovski.

Izvor: Profimedia

Slične utiske ima i Miloš Šestić, još jedan legendarni fudbaler Crvene zvezde, ali se njemu čini da su sastanci sa klupskim psihologom imali uticaj na ekipu.

"Tačno je da je on radio u Zvezdi. Nisam siguran da je bio u stalnom radnom odnosu, mislim da je bio samo jedan kratak period. Doveden je da nam pomogne kao stručnjak. Sjećam se da je držao zajedničke sastanke i pamtim ga kao pozitivnog i prijatnog čovjeka. Postavljao se prema nama kao prijatelj i čini mi se da je uspio da pomogne", prisjetio se bivši fudbaler.

Crvena zvezda je na kraju sezone 1983/84 osvojila šampionsku titulu, iako je tokom jesenjeg dijela prvenstva imala mnogo problema. Igra i rezultati nisu bili na zavidnom nivou, pa je Zec potražio pomoć psihologa, a nakon što je Karadžić održao razgovore sa igračima proljećni dio prvenstva donio je potpuno drugačije izdanje crveno-bijelih. Zvezda je jesen završila na šestom mjestu, prvi put je postala lider tek nakon 26. kola, a na kraju je bila prvoplasirana i poslije 34. runde šampionata.

Ko je Radovan Karadžić?

Nekadašnji srpski političar Radovan Karadžić rođen je u mjestu Petnjica kod Šavnika, a porijeklo njegove familije je sa Kosova i Metohije. Sa 15 godina preselio se u Sarajevo gdje je završio srednju medicinsku školu, a kasnije i Medicinski fakultet - gdje mu je specijalizacija bila baš neuropsihijatrija. Dio života proveo je u SAD gdje se dodatno školovao, a u bolnici u Sarajevu radio je prije rata na prostoru bivše Jugoslavije.

Politikom je počeo ozbiljnije da se bavi 1990. godine, kada je izabran za lidera Srpske demokratske stranke. Kasnije je postao jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje Republike Srpske, na čijem je nastajanju radio od kako je postalo jasno da muslimansko i katoličko stanovništvo u Bosni i Hercegovini ne žele da ostanu u zajedničkoj državi koja je bila na granici građanskog rata.

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Haški tribunal je već 1995. godine podigao optužnicu protiv Radovana Karadžića, koji je godinama bio jedan od najtraženijih bjegunaca na ovim prostorima. Njemu je na teret stavljeno čak 11 tačaka optužnice, zbog kojih je 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora, a tri godine kasnije u preinačenoj odluci na doživotnu zatvorsku kaznu.

Radovan Karadžić je tokom posljednjih nekoliko godina na slobodi koristio lažni identitet "Dragan Dabić", pod kojim je čak i radio u jednoj privatnoj ordinaciji, uz javne događaje na kojima je govorio o zdravlju i medicini. Uhapšen je krajem jula 2008. godine, a izručen nekoliko dana kasnije. Zatvorsku kaznu izdržava u Velikoj Britaniji, na ostrvu Vajt.