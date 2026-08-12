"Ne znam šta ću bez tebe": Leo Mesi se oprostio od oca i njegove riječi kidaju dušu

Lionel Mesi se oprostio od oca, Horhea, u dirljivoj poruci.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi ostao je bez oca. Horhe Mesi preminuo je poslije kraće bolesti, za koju se saznalo baš prije nego što je Mesi otišao na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiko i Kanadu sa reprezentacijom Argentine, gdje je poražen u finalu od Španije poslije produžetaka (0:1).

Prvi put od gubitka, Mesi se oglasio na društvenim mrežama i u emotivnoj poruci pokušao je da prenese svijetu koliko mu je teško u ovim trenucima.

"Tata, još uvijek ne mogu da vjerujem da te nema. Još mi to nije stiglo do glave, ili prije, ne želim da dopre. Tako mi je teško da zamislim da te više nikada neću vidjeti, da više nikada nećemo razgovarati. Znam da si se mučio i da je ovako najbolje, ali otišao si od nas prerano. Imali smo još toliko toga u čemu je trebalo zajedno da uživamo", napisao je Mesi koji je sada otkrio i da je za Argentinu igrao baš na nagovor oca.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia/ Printscreen/Instagram/Lionel Mesi

"Stalno si me molio da odigram još jedno Svjetsko prvenstvo, a samo nekoliko dana prije nego što je počelo, stanje ti se pogoršalo. Bilo je to prvi put da nećeš biti sa mnom na nekom turniru, ali mama mi je stalno govorila da će ti biti bolje i da ćeš biti dovoljno dobro da otputuješ. Ja sam ti stalno ponavljao da ćemo stići do finala kako bi mogao da dođeš. Poslije svake utakmice čekao sam tvoju poruku i nedostajala mi je, tata. Tada sam shvatio koliko je situacija zapravo ozbiljna. Pa ipak, nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome da odemo što dalje, kako bih ti dao više vremena i priliku da pogledaš bar jednu utakmicu.

Stigli smo do finala, ali ti nisi mogao da budeš tamo. Htio sam da pobijedim kako bih ti donio trofej i pokazao ti još jedan. Nisam uspio. Noge mi jednostavno nisu davale više. Ovog puta sam pokušao da idem preko granica onoga što moje tijelo može da podnese, ali nisam mogao. Nijednog trenutka se nisam fizički osjećao kako treba."

Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

"Sve ti ovo govorim jer je to bila jedina stvar o kojoj nismo stigli da porazgovaramo. Sve ostalo već znaš. Čuli smo se svaki dan i viđali kad god su mi obaveze to dozvoljavale. Ne znam šta ću bez tebe. Ne znam kako da nastavim dalje. Cijelog života sam samo igrao fudbal, a sada imam ozbiljne sumnje da li ću to raditi još dugo. Bio si uz mene od samog početka, a tako je malo ostalo do kraja. Zašto nisi mogao da izdržiš još samo malo, pa da završimo to zajedno?

Znam da je tvoja sreća dolazila iz toga što vidiš da je tvoja porodica dobro - tvoja žena, tvoja djeca i, iznad svega, a da niko drugi to ne zna, gledajući mene kako igram... Tako je bilo odmalena. Vodio si me na svaki trening čim bi došao s posla. Mama me je vodila na mnoge od njih jer si ti radio", pisao je Mesi i dodao da nikada nije propustio nijednu utakmicu.

"Bio si moj tata, moj prijatelj i moj zastupnik. Uvijek si tačno znao ko treba da budeš u kom trenutku i nikada ni u čemu nisi pogriješio. Uprkos nekim svađama ili nesuglasicama, uvijek si bio u pravu. Na kraju, stvari bi se uvijek završile onako kako si ti rekao da hoće. Mnogo ćeš mi nedostajati, ali bićeš uvijek prisutan, posebno u načinu na koji vaspitavam svoju djecu, jer ih učim i odgajam onako kako ste ti i mama odgajali mene. Počivaj u miru i čuvaj nas odozgo, baš kao što si to radio i ovdje. Hvala ti na svemu", zaključuje se u njegovoj objavi.