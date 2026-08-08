Iza suza Lionela Mesija krije se najljepša priča o ocu: Nikome ovo nije rekao, samo on zna kroz šta su prošli

Horhe Mesi nije bio samo otac Lionelu Mesiju. Bio mu je sve što mu je bilo potrebno i zato smo vidjeli one suze na Svjetskom prvenstvu.

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Poslije duge i teške borbe sa bolesti u 69. godini preminuo je Horhe Mesi. Otac najboljeg fudbalera svih vremena Lionela Mesija nije bio samo očinska figura svom sinu već i neko ko ga je vodio i savjetovao kroz karijeru, pa mu je bio i neka vrsta menadžera.

Ipak, da nije bilo Horhea i njegove upornosti Lionel Mesi ne bi stigao ni do Njuels Old Bojsa, a kamoli Barselone i vrha svijeta. I ne, nije ovo priča o radnim navikama ili vaspitanju, Horhe Mesi je uspio da obezbijedi svom sinu liječenje i normalan život, koji je djelovao nemoguće.

Dao 500 golova, a onda dobio najgoru vijest

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Lionel Mesi je rođen 24. juuna 1987. godine kao treće od četvoro djece u radničkoj porodici u Rozariju. Otac Horhe je imao običan posao, a Argentina je prolazila kroz još jednu tranziciju i novi državni bankrot, pa novca nije često bilo ni za preživljavanje.

Njegov sin je sa šest godina konačno primljen u mlađe kategorije Njuels Old Bojsa i tu je pronašao sebe. Zaljubio se u fudbal, upao je u strašnu generaciju koju su rivali zvali "Mašina 87" i uspio je da za šest godina postigne više od 500 golova u mlađim kateegorijama. Sve je bilo bajno na terenu, ali - nešto nije bilo u redu.

Iako je već imao skoro 13 godina, bio je visok samo 130 centimetara i bilo je jasno da nešto ne ide po planu. Otišli su kod ljekara Horhe i Leo i poslije mnogo muke utvrđeno je da Lionel Mesi ima nešto što pogađa jedno u 10.000 djece - manjak hormona rasta.

Barsa platila, River i Boka nisu htjeli

Lionel Mesi, Svetsko prvenstvo 2026

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Nije bio tu samo problem što je Lionel Mesi nizak, već i što uz taj deficit ne bi mogao da se razvija normalno. A terapija ne samo da je bila izuzetno bolna, već je bila i preskupa. Za radničku porodicu u Argentini devedesetih 1.000 dolara mjesečno za lijekove je bila misaona imenica.

Sve je djelovalo dobro kada je Njuels prvo pristao da plati liječenje, ali pritisnuti katastrofalnom situacijom sa finansijama tu ponudu su povukli. Uzeo je svog sina za ruku Horhe Mesi i odveo ga 300 kilometara u Buenos Ajres. Na probama u Riveru i Boki gdje je sve skaute i trenere oduševio, ali toliki novac za liječenje djeteta niko nije htio da da.

"Kada biste ga vidjeli, pomislili biste - ovaj mali zna da igra fudbal. On je patuljak, previše je mali i slab, ali biste odmah shvatili da je rođen drugačiji, da je fenomen i da je imperisan", rekao je Mesijev tadašnji trener Adrijan Korija.

Da bi svom djetetu obezbijedio potkožne injekcije rekombinatornog ljudskog hormona rasta (somatropina) Horhe Mesi je malog Lea uzeo za ruku, stavio na avion i odveo u daleku Barselonu. Ispostaviće se da je to potez koji će promijeniti istoriju.

Salveta koja je promijenila istoriju

Majka koja je čistačica i otac koji je radio u željezari nisu mogli da plate toliko za liječenje, ali Barselona jeste. Uspio je Horhe Mesi da ubijedi čelne ljude u Kataloniji nakon nekoliko proba i dominacije njegovog sina čak i među starijim dječacima da vrijedi uložiti nekoliko stotina hiljada evra u liječenje djeteta od 13 godina.

Tadašnji direktor i nekadašnji golman kluba Karlos Rešak jedva je ubijedio bord direktora i kada je to učinio 14. decembra 2000. godine mu se toliko žurilo da je prvi ugovor Mesiju napisao na papirnoj salveti. Na njoj je pisalo:

"U Barseloni, 14. decembra 2000. godine, u prisustvu gospode Mingele i Horasija (obojica fudbalski agenti, prim. novin.), Karles Rešak, tehnički sekretar FK Barselone, pod svojom odgovornošću i uprkos nekim suprotnim mišljenjima, potvrđujem angažovanje Lionela Mesija sve dok se držimo dogovorenih iznosa". Ta salveta je kasnije prodata na aukciji na kojoj je početna cifra bila 350.000 evra.

Horhe je na kraju uspio

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"Nije mi bilo teško da pređem u Barselonu jer sam znao da moram to da uradim. Bio mi je potreban novac za lijekove i terapiju, a Barselona je jedina ponudila da mi to plati", rekao je godnama kasnije tada već osvajač Zlatne lopte Lionel Mesi.

Barselona je tada ne samo platila liječenje Lionelu Mesiju već je i ocu Horheu našla posao i od 17. septembhra 2000. godine oni su se nastanili u sunčanoj Barseloni. Bila je to nedjelja, vjerovatno najbitnija nedjelja u istoriji kluba, možda i fudbala kao sporta.

Dan kasnije Mesi je došao na trening na kome su ga sačekali dječaci sa kojima će deceniju kasnije pisati istoriju - Sesk Fabregas i Đerar Pike. Čim su ga vidjeli na treningu, svi su znali da je 50.000 evra za terapiju koliko je Horhe Mesi tražio - sitnica.

Ne samo otac

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Godinama je Horhe Mesi živio sa malim Leom i brinuo se o njemu. Vodio ga je na treninge, ali i na terapije. Uspijevao je da mu održi odnos sa prijateljima iz Argentine pa i sa budućom suprugom Antonelom i na kraju je svima jasno zašto je Lionel Mesi zaplakao zbog oca na Mundijalu. Horhe Mesi je bio mnogo više od oca Lionelu Mesiju. Bio mu je i prijatelj i menadžer i vozač i psihoterapeut, sve u jednom čovjeku. Počivaj u miru, Horhe.