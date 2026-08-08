Zbog problema u Seuti, Barselona otkazala gostovanje u Maroku

Tenzije u Seuti primorale Katalonce na odustajanje od prijateljskog meča

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Barselona je otkazala gostovanje u Maroku, gdje je u Tangeru trebalo da odigra prijateljsku utakmicu protiv domaćeg tima Itihad Rijadi, prenosi "BBC".

Meč je bio zakazan za 15. avgust, ali su iz španskog kluba poručili da u trenutnim okolnostima ovakva utakmica nije primjerena.

"S obzirom na trenutnu neizvjesnost i okolnosti, Barselona smatra da nije primjereno odigrati ovu utakmicu", stoji u zvaničnom saopštenju kluba.

Iako uprava Barselone nije ulazila u detalje, britanski mediji navode da je odluka direktno povezana sa aktuelnom krizom u Seuti, španskoj enklavi na sjeveru Afrike koja se graniči sa Marokom.

Podsjećanja radi, prošle nedjelje je oko 78.000 migranata morskim putem iz Maroka stiglo na ovo područje, pri čemu je život izgubilo približno 100 ljudi. Ova humanitarna kriza izazvala je tenzije i u zemljama članicama Evropske unije, koje dijele sistem otvorenih granica.

Katalonski klub se nakon ovog otkazivanja okreće drugim obavezama, pa će već sutra učestvovati na prijateljskom "trijagonalu" u Udinama, gdje će joj protivnici biti Notingem Forest i Udineze.

Zanimljivo, ovo je već drugi otkazani pripremni meč "blaugrane". Prethodno je engleski Preston Nort End, zbog nedovoljnog broja igrača, morao da odustane od duela sa Barselonom.