Barseloni otkazan pripremni meč iz bizarnog razloga

Engleski Preston Nort End je morao da otkaže prijateljski meč sa Barselonom zbog nedovoljnog broja igrača.

Izvor: David Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski klub Barselona suočio se sa neverovatnim problemom u jeku pripremnog perioda.

Aktuelni šampion Španije je trebao da odigra utakmicu protiv Prestona Nort Enda, ali je ona otkazana. I to iz više nego bizarnog razloga.

Kako je saopšteno, engleski klub nema dovoljan broj igrača iz prvog tima kako bi odigrao utakmicu.

Zbog toga je donesena odluka da se prijateljski meč sa Barselonom otkaže.

: Preston North End vs Barcelona has been CANCELLED.



Preston North End does not have enough first team players available to play the game.pic.twitter.com/bgq90Ysgsr — The Touchline | (@TouchlineX)August 2, 2026

(MONDO, Kurir)