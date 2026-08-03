logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barseloni otkazan pripremni meč iz bizarnog razloga

Barseloni otkazan pripremni meč iz bizarnog razloga

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Kurir Sport
0

Engleski Preston Nort End je morao da otkaže prijateljski meč sa Barselonom zbog nedovoljnog broja igrača.

Fk Barselona otkazan pripremni meč iz bizarnog razloga Izvor: David Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski klub Barselona suočio se sa neverovatnim problemom u jeku pripremnog perioda.

Aktuelni šampion Španije je trebao da odigra utakmicu protiv Prestona Nort Enda, ali je ona otkazana. I to iz više nego bizarnog razloga.

Kako je saopšteno, engleski klub nema dovoljan broj igrača iz prvog tima kako bi odigrao utakmicu.

Zbog toga je donesena odluka da se prijateljski meč sa Barselonom otkaže.

(MONDO, Kurir)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC