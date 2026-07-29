Mančester junajted štedi milione funti ako dovede Dušana Vlahovića

Mančester junajted bi ovog ljeta mogao da uštedi milione funti na transfer tržištu dovođenjem Dušana Vlahovića, bivšeg napadača Juventusa.

Izvor: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

Kako je prenio "Mančester Ivning Njuz" Junajted je uvrstio 26-godišnjeg reprezentativca Srbije na svoju listu želja, zajedno sa napadačem Aston Vile Olijem Votkinsom, ukoliko odluče da angažuju novog špica.

Junajted je posljednjih godina značajno investirao u svoju napadačku liniju, pa su Benjamin Šeško, Mateus Kunja, Brajan Mbeumo i Džošua Zirkze prešli na "Ol Traford" uz visoka obeštećenja. Međutim, Mančester bi ovog ljeta mogao ponovo da rekonstruiše svoj napad zbog neizvjesnosti koja vlada oko Zirkzeove budućnosti u klubu.

Holandski napadač se bori sa konstantnošću u formi od dolaska iz Bolonje, dok se tim Majkla Karika priprema za povratak u Ligu šampiona. Nekoliko klubova je navodno zainteresovano za potpisivanje Zirkzea, a vjeruje se da ga žele Juventus, Roma i Komo.

Sva tri kluba navodno insistiraju na pozajmici sa opcijom ili obavezom otkupa, uprkos želji Junajteda da ga proda u potpunosti. Ako Zirkze bude prodat prije isteka prelaznog roka, Junajted bi mogao da krene u dovođenje novog napadača.

Kako prenose engleski mediji, Vlahović, koji je sada slobodan igrač nakon što je napustio Juventus ranije ovog ljeta, i Votkins iz Aston Vile nalaze se među imenima o kojima se razmatra. Vlahović, naravno, ne bi zahtijevao nikakvo obeštećenje.

Vlahovićev ugovor u Torinu istekao je ovog ljeta i već se povezivao sa nekoliko klubova, uključujući i Barselonu. Turski Bešiktaš je takođe bio jedan od njih sa dosad najboljom ponudom za trogodišnji ugovor vrijedan 13.5 miliona evra po sezoni, uz ogroman bonus za potpis i prateće provizije, pa bi kompletan posao mogao da dostigne sumu od oko 70 miliona evra.

"Što se tiče Vlahovića, pošto je igrač slobodan agent, stvar je u njegovim rukama", izjavio je ranije sportski direktor Bešiktaša Onder Ozer. "Ako on više voli neku od pet najjačih liga, onda Turska nije među njima. Ako se ukaže prilika za Vlahovića, naravno da bismo je kao klub željeli razmotriti".

Vlahović je najbolju sezonu u karijeri imao sa Vinćencom Italijanom u Fiorentini i još uvijek povremeno razgovara sa aktuelnim šefom struke Bešiktaša. Ima veliko poštovanje prema treneru i sigurno bi volio da ponovo radi s njim, ali igračima je prioritet izbor ugovora, a ne trenera. Pretpostavka je da Vlahović očekuje veliki ugovor i tim koji se takmiči u Ligi šampiona.

Bivši trener Fiorentine i selektor Italije, Ćezare Prandeli, ocijenio je Vlahovića kao "jednog od najboljih napadača u Evropi" kada su ga pitali za srpskog fudbalera.

S druge strane, španski mediji navode da je Srbin praktično stavio pregovore sa Bešiktašem na čekanje, jer se nada pozivu iz Barselone. Navodno je spreman da prihvati i manju platu samo kako bi obukao dres katalonskog giganta, koji vidi kao idealnu destinaciju za nastavak karijere.

A šta bi bilo kad bi stigao iznenadni poziv sa "Old Traforda"?

(MONDO)