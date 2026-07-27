Kad će biti odigran Superkup BiH?

Prvobitno je bilo planirano da se Borac i Zrinjski u borbi za trofej sastanu 1. avgusta, ali problem stvara činjenica da i jedni i drugi dva dana ranije imaju evropske obaveze.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Treća borba za trofej u Superkupu BiH od osnivanja prvenstva na nivou cijele BiH planirana je za 1. avgust.

Tu odluku je donio Izvršni odbor FS BiH na sjednici održanoj krajem juna u SAD, tokom nastupa reprezentacije BiH na Mundijalu. Za prestižni pehar boriće se Borac i Zrinjski kao aktuelni šampion i osvajač Kupa BiH, ali bi Banjalučani i Mostarci bili glavni "krivci" ukoliko bi došlo do prolongiranja.

Okršaj Zrinjskog i Sarajeva za trofej Superkupa BiH dva puta je prolongiran. Utakmica je prvobitno trebalo da bude igrana 21. decembra prošle godine. ali je pomjerena zbog evropskih obaveza Zrinjskog i zaostalih mečeva u šampionatu. Za novi datum određen je 4. mart, ali je meč ponovo odgođen jer je igrače Zrinjskog tad čekao nastup u bh. Kupu. Na kraju, odlučeno je da se meč igra 18. marta, što na kraju i jeste bio slučaj.

Naime, samo dva dana ranije, "crveno-plavi" i "plemići" imaju evropske obaveze, odnosno igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Izabranici Vinka Marinovića gostovaće u četvrtak u Kišinjevu, glavnom gradu Moldavije, gdje će odmjeriti snage sa Petrokubom (prva utakmica u Banjaluci završena rezultatom 3:0 za Borac, op.a.). Sa druge strane, puleni Simona Rožmana će pred mostarskom publikom ukrstiti koplja sa islandskim Valurom i pokušati da stignu minus iz prve utakmice igrane u Rejkjaviku (Valur trijumfovao u prvom meču rezultatom 1:0, op.a.).

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal MONDO, meč Superkupa BiH biće vjerovatno odgođen. Klubovi još uvijek nisu poslali zahtjeve za prolongiranje ove utakmice, međutim obzirom na pomenute evropske ispite, najvjerovatnije je da će se Borac i Zrinjski sastati u nekom novom terminu, što bi u narednim danima trebalo da potvrde Komitet za takmičenje i Izvršni odbor FS BiH.

Fudbaleri Zrinjskog braniće trofej koji su osvajali u maju 2025. i martu ove godine. U prvom slučaju trijumfovali su upravo nad Borcem (1:0), dok su prije nekoliko mjeseci boljim izvođenjem penala porazili tim Sarajeva (4:1).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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