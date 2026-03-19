Golman Zrinjskog heroj Superkupa BiH: Šahovska borba i povratak Slobodana Jakovljevića nakon 3.5 mjeseca

Nebojša Šatara
Fudbaleri Zrinjskog odbranili su pehar Superkupa Bosne i Hercegovine nakon iscrpljujuće i neizvjesne utakmice protiv Sarajeva, a apsolutni junak bio je golman Goran Karačić, koji je sa dvije odbrane u penal-seriji osigurao slavlje "plemićima".

Zrinjski je u Mostaru osvojio Superkup BiH pobjedom nad Sarajevom poslije boljeg izvođenja penala.

U meču koji je završen bez golova u regularnom dijelu (0:0), a potom je na scenu stupio čuvar mreže Mostaraca Goran Karačić, koji je odbranio dva udarca sa "kreča", najprije Slavku Braliću, a potom i Luki Menalu, što je bilo dovoljno za trofej.

Karačić je nakon meča za klupsku TV istakao da je ovo bila jedna od najtežih utakmica u njegovoj karijeri.

"Bila je to prava šahovska borba između nas. Ni mi ni oni nismo u idealnoj formi, ali najvažnije je da smo, i kada ne ide, uspjeli da osvojimo trofej", rekao je Karačić i dodao da zasluge za njegove odbrane jedanaesteraca pripadaju i stručnom štabu mostarskog kluba.

"Mogu da zahvalim treneru golmana i analitičaru. Priprema je bila odlična, a ja sam uspio da odbranim dva penala. Momci su šutirali hrabro i to je presudilo".

Dok je Karačić briljirao među stativama, veliki doprinos trijumfu dao je i defanzivac Slobodan Jakovljević, koji se vratio na teren nakon pauze od gotovo tri i po mjeseca zbog povrede.

Iskusni štoper nije krio emocije nakon povratka i osvajanja trofeja.

"Ovo je fantastičan dan za mene. Vratio sam se nakon povrede i odmah osvojio trofej - pravi šlag na tortu. Pokušao sam dati maksimum i nadam se da je to bilo dovoljno", istakao je Jakovljević i dodao da ekipu sada očekuje dalja borba u Premijer ligi BiH, ali i u polufinalu Kupa BiH.

"Još je puno bodova u igri i ne odustajemo od borbe za titulu. U Kupu nas čeka polufinale i želimo i tu doći do kraja. Sve je otvoreno", poručio je Jakovljević nakon odbrane pehara u Superkupu BiH.

