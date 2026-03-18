"Bili smo bolji"! Cvitanović poslije izgubljenog Superkupa: "Ne sjećam se nijedne šanse Zrinjskog"!

"Žao mi je što nismo uspjeli, ponekad treba i malo sreće", poručio je trener Sarajeva Mario Cvitanovića poslije poraza njegove ekipe od Zrinjskog u Superkupu BIH.

Fudbaleri Zrinjskog odbranili su trofej Superkupa BIH pošto su u srijedu uveče na svom stadionu savladali Sarajevo boljim izvođenjem penala – 4:1.

Sarajlije su bile konkretnije u ovom meču, pogotovo u prvom poluvremenu, ali nisu uspjeli da postignu pogodak, pa su odlučivali jedanaesterci tokom kojih se istakao golman Karačić i sa dvije odbrane donio trofej svojoj ekipi.

Trener Sarajeva poslije meča rekao je da je zadovoljan zalaganjem i igrom svoje ekipe i rekao je da Zrinjski nije napravio nijednu priliku.

"Apsolutno jesam. Ja mislim da smo mi danas bili bolji takmac od Zrinjskog u tih 90 minuta, u jedanaestercima nismo bili bolji. Mi smo u prvom poluvremenu imali dvije-tri izgledne prilike, na početku odmah prečku Elezija. Kasnije smo imali prilike i preko Ljajića i preko Menala. Imali smo bolje šanse od Zrinjskog. Ne sjećam se nijedne šanse Zrinjskog. Apsolutno smo iskontrolisali cijelu utakmicu, nisu nam stvorili apsolutno ništa. I šta reći, dođeš u jedanaesterce, nadomak te sreće, nadomak trofeja kojeg smo željeli danas, ali to su jedanaesterci... Žao mi je što nismo uspjeli, aponekad treba i malo sreće", rekao je Cvitanović.

On uvjerava da njegova ekipa nije potonula nakon današnjeg poraza.

"Ekipa nije pala, ekipa je u dobrom stanju. Ali gol neće i neće i rezultat nas jednostavno ne ljubi. Imamo taj problem da gotovo svaka šansa koja se desi je pogodak protivnika, tako se desilo u Posušju, tako je bilo i protiv Rudara. Međutim, danas nismo ništa dozvolili Zrinjskom, ali ti jedanaesterci... to je jednostavno tako kako jeste", prokomentarisao je Cvitanović odmah poslije meča.

Ovo je inače bio četvrti međusobni duel Zrinjskog i Sarajeva ove sezone. U prethodna tri obje ekipe imaju po pobjedu, remi i poraz.