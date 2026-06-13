logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta još treba da snađe Engleze dok ne izađu na megdan Hrvatima?

Šta još treba da snađe Engleze dok ne izađu na megdan Hrvatima?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Paklen doček za jednog od favorita na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Maleri Engleske na Mundijalu 2026 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo još uvijek nije počelo za Engleze, a jednog od favorita za osvajanje su potjerali maleri. Izabranici Tomasa Tuhela će na teren u srijedu od 22 časa protiv Hrvatske, ali nema mira u taboru reprezentacije.

Englezi bi trebalo u subotu da stignu u svoju bazu u Kanzas Sitiju i u nedjelju odrade prvi trening, ali je pitanje kako će se sve odvijati zbog pljačke koja se odigrala u noći između petka i subote. Naime, kamp je pokraden prije nego što su najbolji igrači Engleske stigli i FS je potvrdio da su odneseni rekviziti, lopte i kopačke...

Englezi prošli pakao prije tri dana

Prijateljski meč između Engleske i Kostarike je bio pomjeren zbog jakog nevremena koje se obrušilo na Orlando. Ipak, favorit je nakon nekoliko sati pomjeranja izvojevao ubjedljivu pobjedu 3:0 u generalnoj probi pred Mundijal. Teren je bio praktično potopljen zbog velikih padavina praćenih olujom, a svemu je prethodio alarm zbog zemljotresa koji je pogodio Floridu.

Naime, cijela reprezentacija je morala da bude hitno evakuisana zbog zemljotresa jačine 6,1 stepeni po Rihteru koji je udario u obale Kube. Ipak, nije bilo opasnosti od cunamija, ali je nastupilo pomenuto nevrijeme uz razne komplikacije...

Haos u blizini kampa

Nije to bio kraj turbulencijama, pošto se u blizini njihove baze u Kanzasu dogodio i oružani napad u kome je povrijeđeno devet osoba. Svi učesnici su hospitalizovani, ali niko nije bio životno ugrožen.

Očekuje se da Englezi uskoro stignu u Kanzas Siti gdje će odraditi posljednje provjere pred premijeru na SP. Prvo ih čeka okršaj sa Hrvatima, a zatim i sa Ganom i Panamom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Engleska fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC