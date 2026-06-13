Šta još treba da snađe Engleze dok ne izađu na megdan Hrvatima?

Paklen doček za jednog od favorita na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo još uvijek nije počelo za Engleze, a jednog od favorita za osvajanje su potjerali maleri. Izabranici Tomasa Tuhela će na teren u srijedu od 22 časa protiv Hrvatske, ali nema mira u taboru reprezentacije.

Englezi bi trebalo u subotu da stignu u svoju bazu u Kanzas Sitiju i u nedjelju odrade prvi trening, ali je pitanje kako će se sve odvijati zbog pljačke koja se odigrala u noći između petka i subote. Naime, kamp je pokraden prije nego što su najbolji igrači Engleske stigli i FS je potvrdio da su odneseni rekviziti, lopte i kopačke...

Englezi prošli pakao prije tri dana

Prijateljski meč između Engleske i Kostarike je bio pomjeren zbog jakog nevremena koje se obrušilo na Orlando. Ipak, favorit je nakon nekoliko sati pomjeranja izvojevao ubjedljivu pobjedu 3:0 u generalnoj probi pred Mundijal. Teren je bio praktično potopljen zbog velikih padavina praćenih olujom, a svemu je prethodio alarm zbog zemljotresa koji je pogodio Floridu.

Naime, cijela reprezentacija je morala da bude hitno evakuisana zbog zemljotresa jačine 6,1 stepeni po Rihteru koji je udario u obale Kube. Ipak, nije bilo opasnosti od cunamija, ali je nastupilo pomenuto nevrijeme uz razne komplikacije...

Haos u blizini kampa

Nije to bio kraj turbulencijama, pošto se u blizini njihove baze u Kanzasu dogodio i oružani napad u kome je povrijeđeno devet osoba. Svi učesnici su hospitalizovani, ali niko nije bio životno ugrožen.

Očekuje se da Englezi uskoro stignu u Kanzas Siti gdje će odraditi posljednje provjere pred premijeru na SP. Prvo ih čeka okršaj sa Hrvatima, a zatim i sa Ganom i Panamom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!