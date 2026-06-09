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Zemljotres u Americi: Hitno evakuisan tim Engleske dva dana pred Mundijal

Zemljotres u Americi: Hitno evakuisan tim Engleske dva dana pred Mundijal

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novi problemi drmaju Mundijal u Americi, trenutno je tim Engleske evakuisan zbog zemljotresa.

engleska evakuisana zbog zemljotresa pred sp Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Veliki problemi drmaju Svjetsko prvenstvo u Americi nekoliko dana pred početak. Bukvalno - drmaju. Nakon skandala oko sudije kome je zabranjen ulaz u državu, optužbi da je FIFA lažno bukirala hotele za Svjetsko prvenstvo sada imamo i zemljotres.

Tomas Tuhel je odveo reprezentativce Engleske u Vest Palm Bič gdje se spremaju za takmičenje i planiraju da odigraju prijateljski meč sa Kostarikom prije početka ghrupne faze. Ipak nekoliko dana prije početka takmičenja tim je morao da bude evakuisan. 

Razlog za to je što je na 200 kilometara od baze Engleske izbio zemljotres jačine 6,1 rihtera. Lokalni mediji javljaju da ipak nije bilo žrtava niti ozboiljne materijalne štete, ali ipak tim je evakuisan jer se tlo drmalo i u bazi "gordog albiona". Ovo je najjači zemljotres koji je pogodio taj dio Amerike od 1880. godine.

Postojala je opasnost od cunamija pošto je epicentar zemljotresa bio pored obale Kube, ali srećom se to nije desilo. Zemljotes se osjetio i u velikim gradovima poput Majamija i Džeksonvila.

Englezi će u svojoj bazi ostati još jedan dan, a poslije meča sa Kostarikom putuju u Kaznas siti. Prvi meč igraju sa Hrvatskom 17. juna, zatim sa Ganom 23. juna i Panamom 27. juna. 

(MONDO)

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00:29
Fifa shop u Kataru 3
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

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Engleska Mundijal 2026

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