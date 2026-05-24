logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekad dobijali Zvezdu u Evropi, sad se vraćaju: Kultni engleski klub stigao do druge lige

Nekad dobijali Zvezdu u Evropi, sad se vraćaju: Kultni engleski klub stigao do druge lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bolton je poslije plej-ofa za plasman u Čempionšip ponovo u drugom rangu engleskog fudbala.

Bolton izborio povratak u Čempionšip Izvor: MN Press/Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bolton se vraća, doduše tek u drugu ligu! U finalu plej-ofa za ulazak u Čempionšip na Vembliju savladali su Stokport 4:1 (1:1) i tako se plasirali u viši rang. Bolton je završio ligaški dio takmičenja kao peti, a onda su prvo u polufinalu savladali Bredford Siti dva puta po 1:0 da bi ih ubedljiva pobjeda nad Stokportom odvela dalje.

Nakon gola Rodrigesa za Bolton u 3. minutu poništen je pogodak Stokporta u 11. minutu, a onda je Sidibe u 29. izjednačio. Imali smo izjednačen meč sve do 64. minua kada je Voton dao autogol. U finišu Dalbi i Rodriges su potvrdili prolazak dalje.

A nekada su gazili Crvenu zvezdu

A nekada je Bolton igrao Evropu! Sada su još od sezone 2011/12 van Premijer lige, a u sezoni 2007/08 igrali su u grupi F kupa UEFA sa Crvenom zvezdom. Tada su u prvoj rundi eliminisali Rabotnički i onda prošli u grupi sa Bajernom, Bragom, Arisom i Zvezdom u kojoj je Zvezda ostala bez ijednog boda.

Na "Marakani" je golom Mekena engleski tim pobijedio 1:0, a u toj ekipi igrali su Geri Spid, Ali Al Habsi, Stelios Janakopulos, Abdulaje Meite, Danijel Braten, Kristijan Vilhelmson... Za Crvenu zvezdu igrali su Dušan Basta, Dejan Milovanović, Nenad Milijaš, Ognjen Koroman, Nenad Jestrović, ali i Lukaš, Maurisio Molina, Gregož Bronovicki...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Bolton Engleska fudbal Čempionšip

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC