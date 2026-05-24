Nekad dobijali Zvezdu u Evropi, sad se vraćaju: Kultni engleski klub stigao do druge lige

Bolton je poslije plej-ofa za plasman u Čempionšip ponovo u drugom rangu engleskog fudbala.

Bolton se vraća, doduše tek u drugu ligu! U finalu plej-ofa za ulazak u Čempionšip na Vembliju savladali su Stokport 4:1 (1:1) i tako se plasirali u viši rang. Bolton je završio ligaški dio takmičenja kao peti, a onda su prvo u polufinalu savladali Bredford Siti dva puta po 1:0 da bi ih ubedljiva pobjeda nad Stokportom odvela dalje.

Nakon gola Rodrigesa za Bolton u 3. minutu poništen je pogodak Stokporta u 11. minutu, a onda je Sidibe u 29. izjednačio. Imali smo izjednačen meč sve do 64. minua kada je Voton dao autogol. U finišu Dalbi i Rodriges su potvrdili prolazak dalje.

A nekada su gazili Crvenu zvezdu

A nekada je Bolton igrao Evropu! Sada su još od sezone 2011/12 van Premijer lige, a u sezoni 2007/08 igrali su u grupi F kupa UEFA sa Crvenom zvezdom. Tada su u prvoj rundi eliminisali Rabotnički i onda prošli u grupi sa Bajernom, Bragom, Arisom i Zvezdom u kojoj je Zvezda ostala bez ijednog boda.

Na "Marakani" je golom Mekena engleski tim pobijedio 1:0, a u toj ekipi igrali su Geri Spid, Ali Al Habsi, Stelios Janakopulos, Abdulaje Meite, Danijel Braten, Kristijan Vilhelmson... Za Crvenu zvezdu igrali su Dušan Basta, Dejan Milovanović, Nenad Milijaš, Ognjen Koroman, Nenad Jestrović, ali i Lukaš, Maurisio Molina, Gregož Bronovicki...

