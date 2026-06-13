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Ergin Ataman poludio: "Tajrik Džouns upao u svlačionicu i tukao Kendrika Nana!"

Ergin Ataman poludio: "Tajrik Džouns upao u svlačionicu i tukao Kendrika Nana!"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nakon finala između Olimpijakosa i Panatinaikosa, Ergin Ataman je otkrio da je Tajrik Džouns napao Kendrika Nana. Saznajte sve detalje ovog incidenta.

Ergin Ataman je otkrio da je Tajrik Džouns napao Kendrika Nana Izvor: SDNA/Screenshot

Olimpijakos je osvojio šampionsku titulu u Grčkoj pošto je u "majstorici" bio bolji od Panatinaikosa (89:85), međutim ako je neko mislio da bi to moglo da prođe bez incidenata - grdno se prevario.

Bilo je trzavica na tribinama i terenu, vidjeli smo i sukob Tajrika Džounsa i Kendrika Nana, a sukob je nastavljen i poslije meča. Tako je Ergin Ataman urlao pred kamerama televizije ERT saopštivši čitavom svetu da se dogodila nevjerovatna stvar u svlačionici i da hitno mora da se reaguje.

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Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

"Tajrik Džouns je došao u svlačionicu i udario Kendrika Nana. Kakve su to stvari? Je l' to grčka košarka? Ovo što radi Tajrik Džouns je potpuna sramota", rekao je besni Ergin Ataman.


"Finalna serija je bila odlična, čestitam Olimpijakosu, oni su šampioni. Čestitam i svojim igračima, ponosan sam na njih, borili su se protiv svih tokom ove serije. Današnja utakmica bila je fer. Da su prva i treća utakmica bile ovakve, stvari bi bile drugačije. Ali za nekoliko mjeseci niko neće pričati o tome. Zahvaljujemo navijačima na podršci. Poslije ove sezone, treba da budu ponosni na naše igrače", dodao je Turčin za koga je pitanje da li ostaje u Panatinaikosu.

Šta se desilo između Džounsa i Nana?

Tajrik Džons je čekao Kendrika Nana odmah ispred tunela, prišao mu je i udario ga pesnicom, nakon čega je potekla krv, pišu grčki mediji.

Igrači Panatinaikosa pokušali su da zadrže snažnog centra Olimpijakosa, ali je potom intervenisala policija. Uslijedio je žestok sukob i više se nije znalo ko koga bije, tako da će bez ikakve sumnje uslediti velike kazne. Policija je štitila Tajrika Džounsa od bijesnih košarkaša Panatinaikosa, ali treba istaći da je Amerikanac iz Olimpijakosa sve "zakuvao".

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Tagovi

Tajrik Džouns Kendrik Nan

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