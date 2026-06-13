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Tajrik Džouns napravio haos u Atini: Unio se Kendriku Nanu u facu, grčko finale prekinuto zbog njega

Tajrik Džouns napravio haos u Atini: Unio se Kendriku Nanu u facu, grčko finale prekinuto zbog njega

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Meč Olimpijakosa i Panatinaikosa prekinut je na nekoliko minuta zbog nesportske lične Kendrika Nana i kasnijeg sukoba Tajrika Džounsa sa njim.

Sukob i isključenje Tajrika Džounsa i Kendrika Nana Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Iako je Olimpijakos skoro cijeli meč imao dvocifrenu prednost u posljednjoj utakmici finala grčkog prvenstva sa Panatinaikosom nije moglo bez isključenja. A na tri minuta do kraja treće četvrtine isključeni su Tajrik Džouns sa jedne i Kendrik Nan sa druge strane. 

Sve je počelo kada je poslije jednog bloka ostao Kendrik Nan ispod koša sa Sašom Vezenkovom. Iz nekog razloga on je odlučio da udari bugarskog košarkaša rukom u predjelu vrata, verovatno nadajući se da sudije to neće vidjeti. Pošto su kamere to zabeležile, zbog ovoga su mu sudije dosudile nesportsku ličnu grešku:

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Udarac Kendrika Nana
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

A nakon toga desio se incident zbog koga su Tajrik Džouns i Kendrik Nan isključeni. U prenosu se to nije vidjelo, ali vrlo brzo su kamere pokazale momenat u kome se nekadašnji centar Partizana unosi u lice Kendriku Nanu. Jedva su ih saigrači sa obe strane razdvojili, prije svega Džerijan Grant. 

Na kraju su sudije dugo. dugo gledale snimke i isterale su oba igrača sa terena. Dosuđene su im po tehnička i nesportska, što je po pravilima dovoljno za diskvallifikaciju. Pogledajte njihov sukob:

Pogledajte

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Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Do tog momenta Kendrik Nan je bio najbolji pojedinac u sastavu Panatinaikosa sa 10 poena, dok je Tajrik Džouns imao četiri poena i proveo je samo 6 minuta na terenu. Podsetimo nije ovo prvi put da se Tajrik Džouns nekome unosi u lice tokkom ovog finala, pošto je na prethodnom meču imao sukob sa svojim trenerom Jorgosom Barcokasom.

Tagovi

Kendrik Nan Tajrik Džouns KK Olimpijakos KK Panatinaikos

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