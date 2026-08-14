Andrija Živković izgubio živce u Briselu: Dao gol Anderlehtu, pa doživio pomračenje

Kapiten PAOK-a Andrija Živković pokušao da otme loptu igraču Anderlehta i zato je kažnjen crvenim kartonom. Mihajlo Cvetković i saigrači slavili plasman u plej-of Lige Evrope

Izvor: JILL DELSAUX / Belga Press / Profimedia

Srpski internacionalac Andrija Živković (30) postigao je gol u porazu PAOK-a protiv Anderlehta u Briselu (2:3), a potom je isključen zato što je u 89. minutu pokušao da otme loptu Belgijancu koji je držao loptu i htio da odugovlači vrijeme.

PAOK, čiji je Živković kapiten, izgubio je 2:3 (ukupnim rezultatom 2:4) i ispao iz kvalifikacija za Ligu Evrope. Andrija će propustiti bar prvi meč protiv norveškog Brana u Solunu sljedećeg četvrtka, u plej-ofu za plasman u Konferencijsku ligu. I neće biti jedini, jer je isključen i Šveđanin Aleksander Jeremjef, koji je takođe bio strijelac za PAOK u Briselu.

Cvetkovića čeka plej-of za Ligu Evrope

Anderleht će u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope igrati protiv Kairata i izvjesno je da će srpski centarfor Mihajlo Cvetković i u tim mečevima imati ulogu startera među Belgijancima. On je u pobedi protiv PAOK-a bio asistent za vođstvo 3:1 u 55. minutu, golom Danila Sikana, dok je u prvom meču, u Grčkoj, bio strijelac.