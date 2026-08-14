Nikola Jokić za dva mjeseca obara rekord Rasela Vestbruka

Srpski košarkaš Nikola Jokić već na startu sezone 2026/27 može da prestigne Rasela Vestbruka.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Američki košarkaš Rasel Vestbruk odlučio je stavi tačku na blistavu NBA karijeru poslije 18 godina i pregršt individualnih priznanja i dostignuća. Devet puta je bio bio Ol-star, proglašen je za MVP-ja u sezoni 2016/17, ali nikada nije osvojio titulu šampiona u najjačoj košarkaškoj ligi.

U svakom slučaju, niko mu ne može oduzeti nezvaničnu titulu jednog od najboljih plejmejkera, a jedan rekord koji drži je posebno zanimljiv košarkaškoj javnosti. Vestbruk se penzionisao sa 209 tripl-dabl učinaka u karijeri, a njegov provi pratilac je Nikola Jokić.

Kada Jokić može da sruši jedan od najvećih rekorda?

Srpski košarkaš trenutno ima 198 tripl-dablova i potrebno mu je još 11 utakmica na kojima će imati 10+ poena, skokova i asistencija. Ako uzmemo u razmatranje posljednje tri sezone, u kojima je Srbin bilježio prosječno oko 30 tripl-dablova, trebalo bi da mu za obaranje Vestbrukovog rekorda treba oko dva mjeseca. Naravno, pod uslovom da bude zdrav...

Procjene su da će mu biti potrebno od 20 do 25 mečeva da to ostvari, pošto postiže tripl-dabl u projseku na svake dvije utakmice. Prošle sezone je ostvario 34 ovakva učinka na 65 nastupa.

Od aktivnih igrača, na Top 10 listi tripl-dablova su još Lebron Džejms (125), Luka Dončić (90), Džejms Harden (82) i Domantas Sabonis (68).

Dostignuća Rasela Vestbruka

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Rasel Vestbruk je devet puta bio učesnik NBA Ol-star utakmice i osvojio je nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige za sezonu 2016/17. Takođe je devet puta član Ol-NBA tima, dva puta je bio vodeći strijelac NBA lige, tri puta vodeći igrač NBA lige po broju asistencija i dva puta zaredom MVP NBA Ol-star utakmice.

Vestbruk je jedan od tri igrača u istoriji NBA koji je prosječno bilježio tripl-dabl u jednoj sezoni, što je podvig koji je postigao četiri puta. Nije zanemarljiv ni rekord od najviše skokova u karijeri među bekovima.

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(MONDO)