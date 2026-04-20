logo
Još
  Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić ruši Vestbrukov rekord: Ne čeka sljedeću sezonu, odmah postaje najbolji svih vremena

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Samo je još jedan meč potreban Nikoli Jokiću da se izjednači sa Vestbrukom, a ubrzo će i srušiti rekord svog bivšeg saigrača.

Nikola jokić ruši rekord Rasela Vestbruka Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić zbog povrede je propuštao mečeve u ligaškom delu NBA sezone, a to je možda i glavni razlog zašto rekord Rasela Vestbruka i dalje stoji na snazi. Nema sumnje da će u bliskoj budućnosti srpski košarkaš oboriti učinak svog saigrača po broju tripl-dabl učinaka u ligaškom delu sezone, a pre nego što se to desi - pašće još jedan rekord.

Iako mu Amerikanci pridaju manje pažnje jer oni jasno dijele učinke na one koji se dese u ligaškom i plej-of dijelu sezone, Nikola Jokić bi prvo mogao da obori značajnije dostignuće Rasela Vestbruka! Moraćemo da sačekamo narednu sezonu kako bi Jokić postao rekorder po broju tripl-dablova u ligaškom dijelu sezone, ali nećemo morati da čekamo da postane ukupni rekorder!

Napravljenim tripl-dablom u prvom meču plej-of serije protiv Minesote, Nikola Jokić je prišao na samo korak zaostatka svom nekadašnjem saigraču po broju mečeva u kojima je imao tripl-dabl. Nikola Jokić je drugoplasiran na listi tripl-dabl mečeva u ligaškom delu i trećeplasiran na listi tripl-dabl mečeva u plej-of delu sezone, a uskoro će biti rekorder kada se te dvije brojke saberu!

Rasel Vestbruk je ove sezone igrao za Sakramento, koji je u Zapadnoj konferenciji podijelio posljednju poziciju sa Jutom i zbog toga se nije plasirao u doigravanje. To znači da iskusni američki bek neće moći da popravlja svoj učinak, za razliku od Nikole Jokića koji je na dobrom putu da ispiše nove stranice NBA istorije. Ovako trenutno stoje stvari na "tabeli"...

Tripl-dabl mečevi u ligaškom dijelu NBA sezone:

  • 209 - Rasel Vestbruk
  • 198 - Nikola Jokić
  • 181 - Oskar Robertson
  • 138 - Medžik Džonson
  • 125 - Lebron Džejms

Tripl-dabl mečevi u plej-of dijelu NBA sezone:

  • 30 - Medžik Džonson
  • 28 - Lebron Džejms
  • 22 - Nikola Jokić
  • 12 - Rasel Vestbruk
  • 11 - Džejson Kid

Tripl-dabl mečevi zbirno u NBA ligi:

  • 221 - Rasel Vestbruk
  • 220 - Nikola Jokić
  • 189 - Oskar Robertson
  • 168 - Medžik Džonson
  • 153 - Lebron Džejms

Tagovi

Nikola Jokić Rasel Vestbruk NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

