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Opasna BiH dolazi na megdan Srbiji: Nema Nurkića, pogledajte ko je na spisku "zmajeva"

Opasna BiH dolazi na megdan Srbiji: Nema Nurkića, pogledajte ko je na spisku "zmajeva"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U julu, Srbija igra protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Upoznajte se sa igračima koje je selektor Đerđa pozvao na mečeve.

Dario Đerđa Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Srbije će početkom jula igrati dvije vrlo važne utakmice protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a red je da se upoznamo i sa našim protivnicima.

Mjesec dana ranije, selektor "zmajeva" Dario Đerđa saopštio je širi spisak košarkaša na koje će računati za meč protiv Srbije, odnosno prije toga Turske. Pozvao je inače 26 igrača među kojima nije bilo mjesta za Jusufa Nurkića, međutim tu su košarkaši iz Evrolige.

Na spisku su sljedeći igrači: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Ajdin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Livadić, Haris Delalić i Markus Lončar.

Podsjetimo, Srbija gostuje Švajcarskoj 2. jula, dok će 5. jula dočekati Bosnu i Hercegovinu.



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zmajevi reprezentacija BiH Mundobasket 2027

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